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笨泥爸爸 - 送貨的啟示｜父中作樂

知識轉移
更新時間：12:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-31 HKT

最近替某學校把學生作品結集印製成實體圖書，過程既愉快又順利，而整項工作的最後任務是把書本送到學校去。一般我會安排物流處理，但這次數量不多，兼且學校就在印刷店附近，想到「慳得就慳」的原則，加上近來缺乏運動，把心一橫，決定自己去送貨。

示意圖
示意圖

就在這一念之間，委屈了身體四肢，心中得着卻甚豐。

送書當日，借來一架手推車到店舖取書。今天我cosplay運輸工人，穿 T恤短褲波鞋，推着空車甚為寫意，更有空想到小時候老師的教誨。

常言道「職業無分貴賤」，老師這樣教我們，我們亦這樣教子女。但何謂貴何謂賤？兒時父母給我粗淺的印象是「坐在辦公室」和「體力勞動」的分別。老爸在世時，常說初到香港在碼頭當「苦力」，高強度操勞落下一身傷痛，辛辛苦苦供六兄弟姊妹讀書，就是為了我們將來可以過得輕鬆一點，我們亦幸不辱命。

延伸閱讀：笨泥爸爸 - 兒子的相片回憶殺｜父中作樂

順利到店舖接了兩箱貨，下一階段是把它們推到學校去，這時才發覺現實中「知識其實很重」。雖然有4個轆幫忙，但200本書的分量顯然不輕。

出發前我明明設計了一條最便捷、遇到最少群眾的運輸路線，可是，為甚麼在地圖上看到的「坦途」，推着貨物時實際是那麼陡峭？那一波擋路的人潮是從哪里來的？操控手推車轉彎、上壆、出入升降機原來那麼難？

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千辛萬苦終於到達目的地。我站在學校接待處，望着從車上移到地上的紙皮箱，肅然起敬，有種把人質安全送回家中的感覺。老師發來訊息：「等等我， 快落堂。」我回覆：「不忙，任務完成，已撤退。」我匆匆逃離學校，不想他看到我一身臭汗的模樣。

經此一役，身心受損，手臂痠軟了幾天，腦袋常想：「原來送貨這麼難。」由此，我對物流工人更敬重了。行行出狀元，就算是探花榜眼都身懷絕技，無分貴賤，不可看輕，我會這樣告訴兒子。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

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