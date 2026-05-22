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笨泥爸爸 - 兒子的相片回憶殺｜父中作樂

知識轉移
更新時間：19:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-22 HKT

兒子離家去紐約做半年交換生，轉眼已過去5個月。朋友問我：「掛念嗎？為甚麼不飛過去探他？」我說：「足足半個地球，路程也太遠吧。」而且我發現心中的掛念比想像中少，畢竟他是個成年人了，毋須我們太憂心。

用另一方式圓夢

我已經想過這畫面，因為他修讀的是多媒體製作，去Broadway看Musical是必須的了。不過他跟同學一起去看的不是《芝加哥》或《貓》，而是近期大熱的「米高積遜」歌劇版《MJ The Musical》。（路透社圖片）
我已經想過這畫面，因為他修讀的是多媒體製作，去Broadway看Musical是必須的了。不過他跟同學一起去看的不是《芝加哥》或《貓》，而是近期大熱的「米高積遜」歌劇版《MJ The Musical》。（路透社圖片）

飛來飛去的事情留給年輕人，我看他用互聯網傳來的照片便可。某天兒子傳來一張大橋相片，影像好熟悉啊……是布魯克林大橋。

延伸閱讀：笨泥爸爸 - 快樂的繪畫比賽｜父中作樂

我最愛的電影之一《秋天的童話》，船頭尺和十三妹的童話愛情故事就在這裏發生。我又上網翻看兩人離別的經典場面：船頭尺跑上橋旁的馬路送別十三妹不果，十三妹的車駛過大橋離開。再看那一幕，心頭還是揪着揪着的。

另一天，一張擠滿人的籃球場相片傳來，原來他飛了去侯斯頓看NBA。現場看NBA曾是我的心願之一，當年姚明效力火箭隊時，我也經常捧場，不過只能在電視機前。其實我是公牛隊的擁躉，所以回覆了一句：「去芝加哥吧！幫我買米高佐敦的紀念品！」

延伸閱讀：遊樂場危機四伏？家長憂心孩子受傷 合理定係過慮？｜父中作樂

說到「芝加哥」，同樣是一齣我鍾愛的電影及百老匯歌劇名字。可能父子心意相通，隔幾天就有一張歌劇院門口的照片出現在手機家庭群組裏。兒子未出發前，我已經想過這畫面，因為他修讀的是多媒體製作，去Broadway看Musical是必須的了。不過他跟同學一起去看的不是《芝加哥》或《貓》，而是近期大熱的「米高積遜」歌劇版《MJ The Musical》。

年輕時迷上MJ的歌和舞，肢體不協調的我，比同學更快學懂Moonwalk，讓我出盡風頭。現在家裏還珍藏着他的《Thriller》卡式帶，也曾展示給兒子看。兩個MJ都是我的偶像，所以我說同一句話：「幫我買MJ紀念品！」

兒子還去了美加邊界看尼亞加拉大瀑布、去NASA看火箭……我多年來想做卻未做和做不了的事，他都替我做了。生兒育女其中一個「用途」，可能就是由一個替身用另一種形式替自己圓夢吧！

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

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