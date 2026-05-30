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張錦芳 - 應分開男女進行性教育嗎？｜護苗信箱

知識轉移
更新時間：15:30 2026-05-30 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-30 HKT

張教授：

我是全職媽媽，育有一對6歲龍鳳胎，他們在新學年將升讀小一，我希望開始為他們進行性教育。我打算與他們一起認識男女身體部位的名稱，但丈夫堅持要分開男女來進行教導，避免尷尬。我不知道哪個做法較好？此外，還可以灌輸甚麼性知識？

家長可以因應情況，將子女分開教授性教育。示意圖
家長可以因應情況，將子女分開教授性教育。示意圖

張教授答：

向孩子解釋男女之別和身體的發育階段是父母的責任。至於何時進行和怎樣開始，則因人而異。由於你有一對同年齡的子女，一起進行性教育是非常合適的。以下是一些建議：

共同學習：讓兒子和女兒一起學習性教育，可以促進他們之間的理解與尊重，讓他們感到更加放鬆，能夠互相提問，消除對性話題的尷尬感。父母可以用健康教育書籍作為起點，用圖片講述嬰兒如何誕生、男女的分別和正常的發育階段等。共同學習目的在於讓他們理解男女之間的不同。

延伸閱讀：張錦芳 - 如何應對朋輩分享的性感相？｜護苗信箱

分開學習：在介紹身體部位和名稱時，如果孩子們感到尷尬，可以考慮根據性別分開進行教導。例如爸爸可以向兒子解釋身體部位的名稱，媽媽則向女兒進行相同的解釋。在分開教導之前，應先向孩子們說明用意，以免讓他們感到神秘或不安。

除了認識身體的私人部位外，還可以向孩子們灌輸以下性知識：

身體自主權：教導孩子們了解自己的身體，並教導他們有權拒絕任何讓他們感到不舒服的接觸。

尊重與同意：教育他們尊重他人的身體與界限，並理解在任何互動中都需要得到對方的同意。

健康與安全：介紹基本的健康知識，例如衛生習慣和保護自己免受傷害的重要性。

延伸閱讀：張錦芳 - 如何面對女兒的秘密戀情和性關係｜護苗信箱

最終，無論是選擇共同學習還是分開進行，最重要的是保持開放的溝通，讓孩子們感到安全和舒適。性教育目的是讓孩子們能夠正確理解自己的身體，並在未來能夠作出明智的選擇。雖然做法各有不同，但解釋用意才是最重要的。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

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