張錦芳 - 如何應對朋輩分享的性感相？｜護苗信箱

張教授：

我是一個15歲的中三男生，最近朋友經常在我們的聊天群組中分享性感女生的照片，甚至會互相比較自己的經歷。我一方面因為朋友分享的內容感到十分有趣，另一方面又會覺得相中的女生十分可憐，但當我向朋友表示不要再分享時，朋友則笑我「偽君子」，我應該如何是好？

歐同學

青春期的少年會對性產生興趣。示意圖

延伸閱讀：張錦芳 - 如何面對女兒的秘密戀情和性關係｜護苗信箱

張教授答：

青春期是成長的關鍵時期，身心都會發生變化。青少年在這個階段常受到同儕影響，尤其在性別認同和情感發展上，面臨挑戰。對於14至15歲的青少年，與朋友分享戀愛和身體話題似乎很普遍，但這些對話可能隱藏着不尊重或物化他人的風險。

首先，必須明白尊重他人及其隱私的重要性。當朋友分享不尊重女生的內容時，應選擇不參與並表達自己的立場。這樣堅定的回應，不僅能維護自己的價值觀，也能讓他人意識到尊重的重要性。你可以用簡單的語言告訴朋友，這樣的行為可能會對女生造成傷害，並強調每個人都應受到平等對待。

然而，直接拒絕可能會面對朋輩壓力。青少年渴望被接受是正常的，但這並不意味着你需要放棄自己的立場。學會理性地與朋友對話，解釋這些行為的不當性，是青春期中重要的成長經歷。你可以舉例說明，讓他們理解這樣的行為如何影響他人的感受，進而引導他們思考更健康的性別觀念。

青春期是探索身份的時期，受家庭、學校和同儕多方面影響。堅持尊重和價值觀是成長的關鍵。面對性別刻板印象或不尊重行為時，勇敢表達立場，有助於你成長為成熟且負責任的人。

延伸閱讀：張錦芳 - 熱情長輩習慣拍臀部 孩子有樣學樣 家長應如何勸阻？｜護苗信箱

青春期的挑戰不僅是個人成長，也是對社會價值觀的反思。通過這些經歷，你將更清晰地理解尊重的重要性，並在未來的人際關係中，成為更成熟且有責任感的人，對周圍的人產生積極影響。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

原文標題為〈如何應對朋輩分享的性感內容〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<