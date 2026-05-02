張錦芳 - 熱情長輩習慣拍臀部 孩子有樣學樣 家長應如何勸阻？｜護苗信箱

張教授：

我的兒子3歲，每當長輩見到他，都會很熱情地抱起他，親他的臉，有時更會輕拍他的臀部。最近我發現兒子經常拍自己的臀部，我猜想是模仿長輩行為，我不知道如何甚至應否改正兒子的行為，更令我困擾的是如何請長輩不要再拍兒子的臀部。

關太

孩子會模仿長輩的行為。示意圖

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張教授答：

長輩疼愛小孩子而有親暱的動作，而小孩子「有樣學樣」乃是正常的事，並不一定有其他的意義。不過，3歲孩子開始對性別和性形成概念，拍打臀部應該適可而止，你亦可考慮以下幾方面：

了解行為：讓兒子知道「抱他、親他、輕拍他」可能是大人表達親暱的方式，但如果他不喜歡這種接觸，可以選擇拒絕並告訴媽媽。同時，解釋給他聽，經常拍打自己的臀部是不合適的，應該好好珍惜自己的身體，不應該傷害自己或讓別人隨意碰觸。你可以引導他用其他方式來表達情緒，例如拍手、擊掌，或用其他身體動作來表達自己。 與長輩溝通：考慮到孩子未來的成長，你可以請長輩停止拍兒子的臀部，以避免他誤以為拍打別人的臀部或讓人拍打自己的臀部是正常的行為。你可以建議長輩用其他的互動方式，譬如輕輕擁抱、牽手或輕拍肩膀，這樣既能保持親密感，又不會讓孩子感到困惑。 拍打意圖：注意長輩拍打兒子臀部的行為，如果發現有人有不當意圖，作為母親有責任保護孩子，及早採取防範措施。同時，向孩子灌輸正確的自我保護知識，例如不應隨便讓人碰觸自己的身體，若有疑慮應與媽媽分享。

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最重要的是，要保持冷靜和耐心，因為改變行為需要時間。同時，與長輩建立良好的溝通渠道，讓他們理解你的想法和擔憂，也是非常重要的。這樣不僅能保護你的孩子，也能增進家庭成員之間的理解和支持。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈向長輩解釋保護孩子的重要性〉。

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