小學生拍拖？老師如何引導建立健康友誼？｜護苗信箱

張教授：

我是一名小學教師，擔任高小的班主任，近來發現學生之間互相稱呼對方為男女朋友，亦有一些我認為超越普通同學關係的接觸，例如牽手相約到圖書館。以我的觀察，儘管現階段並未發生嚴重事情，但作為老師，我是否應該給予他們甚麼指導？

學生應了解友誼和戀愛關係的界限。示意圖

張教授答：

作為一名小學教師，面對學生之間的情感互動，特別是他們互相稱呼對方為男女朋友，這確實是一個值得關注的現象。以下是一些建議，幫助你在這方面提供指導：

首先觀察學生行為的頻率及性質，了解這些互動是否僅是友誼的表現，或是有其他情感需求。這有助你更好地理解學生之間的關係動態。 找合適的時機與學生進行對談，了解他們對彼此的看法和友誼的理解。鼓勵學生在遇到困惑或問題時，隨時找你商量。在這個過程中，你可以適當表達自己對於同學間互動的看法，強調友誼的重要性。 在課堂上設計關於友誼、尊重和界線的活動。幫助學生了解健康的友誼和戀愛關係的界限，強調尊重、同意和個人空間的重要性。不僅能幫助他們建立健康的人際關係，還能鼓勵他們在需要時勇於表達自己的界線。 與家長保持良好的溝通，讓他們了解孩子在學校的情感互動情況。可以建議家長在家庭中進行相關的討論，提升孩子的情感智商，幫助他們更好地理解人際關係。 在班級中建立明確的行為規範，讓學生知道哪些行為是被接受的、哪些是不被接受的。這有助維護班級和諧氛圍，讓學生在互動中有更清晰的界限。 持續觀察學生之間的互動，注意是否出現不當行為或情感依賴的跡象。在必要時介入，重申適當的行為界線，確保學生能在健康的環境中學習和成長。

希望通過以上方法，能夠幫助學生建立健康的友誼。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈協助學生建立健康友誼〉。

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