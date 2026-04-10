被學長邀請成為「性關係的朋友」 中五女生應如何拒絕？｜護苗信箱

我是一個17歲的中五女生，兩三年前因為代表學界出賽，認識鄰校比我年長的男生，經過幾年的相處，一直與他關係不俗。今年與他一起慶祝我的生日後，他突然跟我說：「你已17歲，法律上係大個女啦！」繼而邀請我作為他的FWB（只有性關係的朋友），我應該如何拒絕他？

張教授答：

有女生被鄰校男生邀請成為FWB。示意圖

情感的探索是生活中重要的一部分。隨着年齡的增長，你可能會面對各種關係的選擇，近年來FWB（Friends With Benefits，只有性關係的朋友）亦日趨普遍。然而，當面對這樣的邀請時，如何妥善處理，是一個值得思考的問題。

首先，你必須誠實而清晰地表達自己的立場。如果你對這種關係不感興趣，請你坦誠拒絕。例如可以說：「謝謝你告訴我你的想法，但我對這種關係不感興趣，我只希望保持朋友的關係。」這樣回應不但清晰，亦能避免造成不必要的誤解。此外，謹記要保持冷靜和自信。在拒絕過程中，對方可能會感失望，甚至試圖說服你，但你要堅持自己的價值觀，若對方無法接受你的決定，這並不代表你選擇錯誤，而是對方對你的尊重不足。

大眾似乎對「與未成年少女發生性行為」的法律存有不少的誤解，有些人認為只要雙方同意，就算對方是未成年也不會觸犯法例。但根據法律，與未成年少女發生性行為，不論其同意與否，都是觸犯法律，尤其是強逼他人發生性行為是一種嚴重的罪行。

最後，如果你感到困惑或不知所措，不妨和你信任的朋友或家人傾訴，分享你的感受，這樣不僅可以獲得他們的支持和建議，亦有助增強你的自信心。通過與他人交流，能讓你感到不再孤單，並能更好地理解自己的感受，幫助你在未來的關係中做出明智的選擇。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈拒絕成為「性關係的朋友」〉。

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