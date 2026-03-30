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教導4歲女兒性知識 卻遭長輩反對｜護苗信箱

知識轉移
更新時間：16:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-30 HKT

張教授：

我有一個4歲的女兒，最近和丈夫討論，應該是合適時候在日常生活中教導她保護自己的必要，但遭家中長輩反對，認為幼兒「不懂事」，沒必要過早談論性相關的問題，甚至擔心會讓孩子「過於早熟」。我該如何教導孩子的同時，可顧及長輩的感受？

李太

長輩擔心孩子早熟

不少長輩都避談性教育。示意圖
不少長輩都避談性教育。示意圖

張教授答：

在許多家庭中，當父母試圖為孩子進行性教育時，往往會遇到長輩的反對。他們認為幼兒「不懂事」，性教育會讓孩子「過於早熟」。但事實上，現代性教育並非只關於「性」，而是教導孩子如何保護自己、尊重他人，以及建立健康的身體界限。如何在堅持教育的同時，與長輩達成理解與共識，是一門需要智慧和耐心的課題。

性話題在過去被視為禁忌，家長避而不談，孩子從成長過程中自行摸索。長輩擔心過早談論性相關問題，可能會激發孩子不必要的好奇心，甚至導致行為偏差。然而卻忽略了現實：在訊息爆炸的時代，孩子從媒體或同儕中接觸到不當內容的機會大大增加，如果家長不及時指導，可能讓孩子從錯誤的渠道獲取不良資訊。

面對長輩的質疑，父母可以換個角度，將性教育描述為「保護教育」。例如向孩子講解哪些是私人部位，只有特定的安全對象（如父母或醫生）才能在特殊情況下接觸；如何分辨哪些行為是不適當的，並勇敢地說「不」。這些內容並非關於性行為，而是幫助孩子學會保護自己。此外，性教育也可在日常生活中自然地融入，既能讓孩子輕鬆理解，也能避免讓長輩過度關注。

與長輩溝通時，父母應先理解他們的出發點，並傾聽他們的擔憂。然後耐心地分享自己的看法和科學依據，讓他們明白性教育的重要性。例如可以提到教育專家的研究：提早了解身體界限的孩子，更有能力分辨潛在的危險，並勇於尋求幫助。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈教導4歲女兒性教育遭長輩反對〉。

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