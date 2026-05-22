翁港成 - 從選書到育人︱教評心思

學期雖近尾聲，一項重要工作卻如火如荼——各科為新學年選定教科書。日前，中史科老師來辦公室找我，遞上幾本最新修訂的教科書，徵詢選書意見。初中中國歷史科新課程推行至今已第六年，教科書要與時並進，加以修訂，本是常態。今次改版，卻引起學界不少關注。

價值觀與歷史教學

老師告訴我今次引起較多討論的，不但是內容更新，而是課本所呈現的價值觀元素。（資料圖片）

我翻閱新版課本，史實訂正後更準確，圖片更具吸引力。有關國家發展的內容加入較新數據，地圖亦經全面修訂，更為清晰可靠。從教材設計角度而言，這些改進都是值得肯定的。

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然而，老師告訴我今次引起較多討論的，不但是內容更新，而是課本所呈現的價值觀元素。當中包括建議教師引導學生思考的方向，例如「對暴力零容忍」、「奉公守法」、「以理性和合法方式表達訴求」、「重視法治」等。有意見認為，這些價值觀會否與歷史教學的時空背景有所衝突，甚至影響學科專業性？

作為一名曾長年教授中國歷史的教師，我有一點體會。歷史教學的核心，是讓學生理解事件的來龍去脈，以及人物在特定時空中的抉擇與限制。教師必須引導學生區分「當時」與「現在」，避免以現代標準簡單評價古人，這是基本專業要求。

但同時，我深信歷史教育從來不止於知識傳授。12至15歲的初中學生，正值價值觀建立的階段，當他們接觸戰事、權力鬥爭、社會動盪等歷史事件時，他們自然會聯想到：若身處其中，該如何選擇？這便進入價值判斷的層面。

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因此，課堂中適度引入價值觀討論，其實並無不可。關鍵不在「應否談價值」，而在「如何談」。教師需先讓學生理解歷史處境，培養同理心，再引導他們反思現代社會所重視的原則，如法治精神、理性處事與負責任的公民態度。

我記得當年課堂上，也與學生討論「歷史的教訓」，例如「五四運動」。討論目的並非給予單一答案，而是希望他們從中提煉智慧，思考今日如何面對挑戰。今天，身為校長，我更看重教師的專業判斷。課本提供方向與建議，真正的教學仍在於教師如何拿捏分寸：既忠於歷史，亦不忘教育的整全目標。

我把課本合上，對老師說：「各出版社的課本整體較以前有進步，但最重要的，始終是我們老師如何教。」她點頭微笑。

文：翁港成

作者為中華基督教會基道中學校長、教育評議會資深會員。

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