香港史｜鄒韜奮赴港辦報 對社會帶來甚麼影響？｜根本月報

90年前的3月，近代中國著名記者和出版家鄒韜奮（1895-1944）首度來港，並在香港創辦《生活日報》。雖然該報只是印行了短短55天，但對香港社會已造成重大的影響，尤其是對激勵港人關心國是，以及支持國家抗日，確實起了非常重要的推動作用。鄒氏在1936年6月7日《生活日報》的創刊辭中指出：本報產生於中華民族危急存亡之非常時期，輿論界應該肩負特殊的任務；本報的兩大目的是努力促進民族解放、積極推廣大眾文化。

韜奮文集 (圖片由作者提供)

《大眾生活》是鄒韜奮在上海創辦的周刊，由於報道1935年反對日本帝國主義者侵華的「一二．九」學生運動，並發表評論，且有關內容又不被國民政府同意，故在出刊數期後即遭當局以「鼓動學潮、毀謗政府」的罪名查封。鄒氏在無法繼續運作的情況下，遂不得不在萬分沉痛中暫行停刊。由於鄒氏曾聞友人稱，香港辦報，只要不觸犯英國人的利益，談論抗敵救國是很有自由的。且因為該地是個自由港，紙張免稅，在香港辦報可以從紙張上賺些餘利來維持報紙，較其他地方的報紙，全依賴廣告費的收入維持來得可靠。所以，鄒氏乃萌發離滬到港辦報的念頭。

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來港辦報宣傳抗戰

鄒氏來港後，首先把《生活日報》以宣傳實行全民族的抗戰、努力促進民族解放為主要目標。至於經費籌措，鄒氏選擇以公開招股的方式，以及和在上海的幾位熱心文化事業的好友商量，輾轉湊借了一筆款子作為開辦的資金。但由於受到經濟條件所限，他在〈貧民窟里的報舘〉中坦言，報社只能租賃位於貧民窟（利源東街20號）里的一幢缺乏衛生設備，且只有3個小房間的3層樓房里。

鄒氏希望把《生活日報》辦成真正的大眾報章，言論要完全作人民的喉舌，新聞要完全作人民的耳目。因此，在該報出版期間，國內外發行的重要事件，他都要撰寫評論，表達其觀點和立場。據俞潤生《鄒韜奮傳》的統計，《生活日報》自從1936年6月7日出版，前後發表了55篇社論。其中由鄒氏撰寫的，合共有53篇，這些評論的內容，大多是有關抗日救國等議題。

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讓香港華人認識民族家國

香港《工商日報》，1936年6月1日。(圖片由作者提供)

鄒氏的理想，《生活日報》「必須是反映全國大眾的實際生活的報紙」，是全中國人「一天不可缺少的精神食糧」，需要發行500萬份，在國內外10個地方出版。（〈關於《生活日報》問題的總答覆〉）但由於香港偏處一隅，交通不便，他為了實現這個理想，遂於同年7月下旬，計劃把該報遷返上海發行。所以，《生活日報》和後來改了名稱的《生活日報周刊》，最終同時在8月1日停刊，而鄒氏亦暫別香港，返回上海進行《生活日報》的復刊事宜。

有人認為，外省報人來港辦報，最終鍛羽而歸，如：鄒韜奮的《生活日報》，可能與當地環境特殊，報紙讀者口味亦異，也會造成外地人來港辦報，有時會患上「水土不服」。但無論如何，正如李家園《香港報業雜談》所說，這些內地報人來港辦報，在內容上、編排上、報社管理上，均給予香港報人多了一次新經驗，使讀者眼界為之一開。而最重要的是，當時香港的文化園地非常荒涼，和在抗戰以後的情形相差很遠。加上香港為英國佔領，港英當局並不願意港人對政治過於熱衷。所以，港人一直被鼓勵多關心經濟，少過問政治。但鄒韜奮深具煽動性的辛辣言論，在香港的短暫出現，為香港新聞界帶來衝擊外，也為香港華人帶來認識民族家國的機會。

圖片由作者提供

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本欄為香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會與《星島日報》教育版聯合出版。對原文有興趣的讀者可到港大中國歷史研究文學碩士課程同學會網頁下載：http://machsaa.googlepages.com

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文：香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會執委周正偉博士

本文標題原為〈鄒韜奮赴港辦報的啟示〉。

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