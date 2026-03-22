香港體育文化遺產 與旅遊發展的可能性｜根本月報

近年來，體育與旅遊間的關係漸受關注。尤其在香港奧運劍擊金牌得主當選旅遊界議員之後，社會上不乏質疑之聲，認為兩者間關聯不大。然而，若從歷史文化層面觀之，香港實為亞洲最早接觸西式體育活動地區之一，其體育發展歷史，與殖民地時期的社會結構、文化互動乃至建築形態息息相關。故若以此為基礎，探索其文化旅遊潛力，自非無的放矢之舉。本文將從港島與九龍兩地的歷史體育會所談起，試析其於文化旅遊層面的應用可能。

港島體育會所興起與文化意涵

域多利遊樂會

香港作為英國在華南的首個殖民據點，早在19世紀中期已迅速建立了多個以外籍人士為主的體育會所，尤以港島中環一帶最為集中。這些會所不僅是休閒娛樂場所，亦是殖民社會中上層階級社交、權力與文化認同的象徵。

其中最具代表者，為「域多利遊樂會」（Victoria Recreation Club）。該會創立於1837年，最初設於廣州，主攻划艇與帆船活動；1849年遷至香港後，雖一度更名為Victoria Regatta Club，但發展略顯停滯；然至1872年恢復原名後，遂開展游泳、健身等項目，成為當時最具規模的綜合體育會所之一。1907年，其會址設於香港大會堂海旁，與「香港會」（1844年成立）、「香港木球會」（1851年成立）並稱中環三大會所，構成殖民地上層體育文化核心。

此類會所的建築風格，多具濃厚殖民特色，其設計與地理位置（多近港口或商業中樞）顯示出其與當時英資洋行階層的密切關聯。以香港會為例，其創會宗旨明確排除華人、印度人及女性，乃殖民地社會種族階層分化的具體反映。然正因如此，其遺址與建築，今日反可視為殖民體育文化的見證，具轉化為文化旅遊資源的潛力。

九龍體育設施與多元族群參與

20世紀初，隨着九龍半島都市化推進，港英政府乃於中部山坡設立軍事練習場，後命名為「京士栢」（King's Park）。此地逐漸成為外籍社群體育活動的集中地，尤以印度、葡萄牙等族群所創會所為多。

「九龍木球會」（Kowloon Cricket Club）成立於1904年，為印度裔與巴基斯坦裔社群所建立；其後於1908年由商人麼地爵士奠基，總督盧吉主持揭幕，足見其時的政治象徵意義。該會建築設計承襲英式風格，至今保存尚佳，實為研究殖民地多族群體育文化重要素材。

此外，尚有如「九龍草地滾球會」（1900年創立）、「九龍西洋波會」（1906年創立）等，後者尤以葡萄牙裔人士為主，至1928年完成現址。其建築風格融合葡式與英式元素，展示出香港作為多元文化交匯處的特質。更值得注意的是，這些會所雖為特定族群而設，然在後期亦逐漸開放，反映出殖民社會文化互動的流變。

由此觀之，京士栢一帶所遺存的體育建築群，不僅具歷史價值，亦具高度的空間整合性，若能以「九龍殖民體育文化路線」形式規劃，結合建築導賞、運動體驗及歷史展示，將可成為一條具教育意義與觀光吸引力兼備的文化旅遊路徑。

香港作為亞洲最早接觸現代體育文化的城市，其歷史體育會所所承載者，遠不止休閒娛樂功能，更蘊含深厚的社會、文化與建築意涵。從港島中環的英資會所，到九龍京士栢的多族群體育空間，均為殖民地歷史的具體反映，亦為構建文化旅遊資源的重要基礎。

歷史體育會所與文化旅遊融合

若配合政策推動與學術研究，將現存的歷史體育會所轉化為開放式文旅據點，並設計具內容深度的導賞與展覽，則不但有助於體育文化的保存與再認識，更可拓展香港旅遊文化維度，開闢出一條以歷史、體育與建築交織的新路徑。此不僅回應當代旅遊多元化需求，亦為香港塑造具本地特色的文化品牌提供契機。

本欄為香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會與《星島日報》教育版聯合出版。對原文有興趣的讀者可到港大中國歷史研究文學碩士課程同學會網頁下載：http://machsaa.googlepages.com

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文：香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會學術 林皓賢博士

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