「香港青年史學家年獎」感言｜根本月報

當歷史的列車駛入2026年，全球在倒數迎新的時刻，莫不為新歲默禱，願和平與幸福降臨人間。歷史是現在與過去永無休止的對話，更為未來鋪築道路。回望過去一年，國際局勢波譎雲詭，暴力與衝突帶來無盡傷痛。從價值教育的視角觀之，若要守護人類文明持續向前、不致墮落倒退，強化歷史殷鑑的自覺、扛起「記憶責任」的擔當，至關重要——惟有從一場場暴力與災難中汲取教訓，方能避免重蹈覆轍。

不能斷絕的經脈

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然而，「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是永遠不會汲取教訓」，集體失憶時常盤踞在當下，讓悲劇一再重演。2026年伊始，瑞士瓦萊州一間酒吧便在元旦凌晨發生大火，造成約40人喪生、百餘人受傷，成為近年來當地最嚴重的公共安全事故。這類人為疏失導致的災難屢屢發生，傷痛卻未能喚起足夠的安全警醒，最寶貴的生命依舊面臨威脅。

放眼全球政局，更是風高浪急、兵凶戰危。美國對外頻頻施壓，以軍事行動強行帶走委內瑞拉國家元首，漠視主權與國際法；以關稅大棒揮向加拿大、歐盟、中國等多方，濫用單邊制裁；對古巴的長期制裁迄今未止，嚴重損及當地民眾的生活與尊嚴。與此同時，俄烏衝突仍未平息，無數平民身陷戰火，在驚懼中掙扎度日。

日出日落，每一年願世界以記憶為戒，以良知為燈，遠離暴力與對抗，讓和平、安全與尊嚴真正照進每一個角落。

今天發生的事情就是明天的歷史，在今天大數據的年代，AI搜集資料、整合功能是無遠弗屆，「歷史記錄」尋找已經不用動手動腳，而是按鈕即是了，但真偽的敲定，更重要的是由此衍生的歷史價值與精神，是否有益世道人心，是否促進文明向前的善良價值？這就是人文學科的擔當，而在浩瀚的人文學科裏頭，歷史學的尋問，是循環不息，是人類步向文明大道中不能斷絕的經脈。

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中華文化優良傳統

歷史序章，2005年，近20名香港大學中國歷史研究文學碩士班同學結緣，兩年後畢業，基於彼此對中國歷史學習的嚮往，心存那份濃濃的家國與民族情懷，乃組織同學會。彼此尋問，冀能在國家賦予「一國兩制」下的香港，在寬廣、彈性與自由學術的社會氛圍下，能為年輕一代，於習史路途上，提供更多的鼓勵與支持，了解文化上的中國、多元民族摶成的中國，以及據情理法基礎傳承至今的中國。無疑，今日之中國，不止是中國之中國，而是世界之中國，研習中國的歷史有世界意義，既充滿艱難險阻卻又豐富多彩，由此發現很多獨特的，以及千年延綿不斷的中華歷史文化優良傳統。

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優良傳統，必有感恩價值的生成。「香港青年史學家年獎」和「全港中學中史研習獎勵計劃」兩項活動，在香港學校考試課程繁重、各項課外活動擠得滿滿、師生都十分忙碌的情況下，能持續保持高度參與率。除感謝歷來積極支持活動的各校師生外，我更必須代表本會對多年同行者，包括丁新豹教授的學術指導以及出心出力的全方位支援，默默又無私作出財政承擔的郭媛平，以及眾多媒體幫忙協辦，香港中資銀行業協會的贊助，作出衷心致謝。《星島日報》教育版提供寶貴的版面，容許本會的《根本月報》刊載，至今邁向第十八個年頭了；過去幾年，國史教育中心（香港）全力幫助統籌活動，在此也必須言謝。

本屆頒獎禮蒙律政司副司長張國鈞博士主禮致辭，教育局副秘書長陳碧華博士任重要嘉賓。二人在百忙中蒞臨並全程參與，這對本會未來的工作，是很大的鼓勵。確實，在「一國兩制」下的香港，建構香港情、中國心、新的世界觀，這是難得的歷史機遇，學校教育與社會教育兩者要相輔相成，要一起重視國家的過去、現在與未來，不欺歷史！

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本欄為香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會與《星島日報》教育版聯合出版。對原文有興趣的讀者可到港大中國歷史研究文學碩士課程同學會網頁下載：>>按此<<

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文：香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會會長何漢權

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