張錦芳 - 如何面對女兒的秘密戀情和性關係｜護苗信箱

張教授：

我的女兒16歲，她一向好乖又聽話，成績很好，但自從上年暑假在課外活動認識一個男子後，整個人都改變了，成績亦退步了，回家又關在房內傾電話/玩聊天軟件。令我震驚的是在她的日記中知道他們發生了性關係。我真的不知道應該怎樣做？

馬太

青春期的孩子，會對異性產生強烈興趣。示意圖

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張教授答：

青春期的孩子因為賀爾蒙的變化，對異性產生強烈的興趣，這是很正常的現象。然而，伴隨着愛情的甜言蜜語和身體接觸，她可能會不自覺地越過性關係的界限。她與這位男子的關係，可能不希望你知道，如果你直接詢問她，她可能會否認，並覺得你侵犯了她的私隱權。以下是一些建議，幫助你更好地應對這種情況：

保持冷靜：首先，保持冷靜是非常重要的。面對這種情況，切勿輕易動怒。情緒不佳時，語調可能會變得不友善，容易被誤解為責備，過於激烈的反應亦可能會讓她更疏遠你。 傾談的時機：找一個輕鬆的時刻，例如晚飯後，開始這個話題。可以詢問她最近的生活和學校情況，然後說：「最近你的心情似乎有些不同，能告訴我你的心事嗎？看看我能否幫忙。」這樣的方式能讓她感受到你的關心，而不是批評。 理解她的戀愛觀：你可以問：「最近我覺得你可能交了男朋友，能告訴我更多嗎？我理解初戀的心情，可能會想保留一些秘密，但你是否知道現代男女之間的一些問題，譬如婚前關係和避孕的方法？」 教育與引導：尊重女兒的想法和感受固然重要，但也需設定一些合理的界限，幫助她理解戀愛和性關係的意義、責任及可能帶來的後果，並指導她如何在學業和社交生活之間取得平衡。

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如果你感到無法應對，可考慮尋求專業人士的幫助。面對女兒的變化，保持溝通、提供支持和引導是關鍵，這樣才能幫助她做出更明智的選擇。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

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