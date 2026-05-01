陳瑞良 - 為培養孩子韌性 父母要先給予1種權利｜對的話語

某天小息，甲學生搶了乙同學的零食，其他同學紛紛指責甲學生是「小偷」。第二天，學校收到甲學生父母投訴，稱孩子被同伴集體欺凌，要求學校嚴肅跟進，否則便會求助媒體……

如果想提升孩子的韌性，父母應該怎麼辦？示意圖

某次考試，丙學生偷看鄰座的答案，被監考老師當場識破，按規定把他記下過失。翌日，家長到校辯說學生回家訴說的「真實」版本並非如此，要求學校重新調查……

學校要處理的「案件」，雖然沒有正式統計，但立案、查案、審案、判案……似乎已成為日常。家長的言辭用語往往是穿心的箭，帶着先發制人的氣勢，恰似武俠小說中東方不敗的繡花針，令人難以招架。投訴文化蔚然成風，老師在這連環快攻下，往往首當其衝，成為箭靶。當下的老師主要工作，早已不限於教學，更多是應接不暇的「案件」。

延伸閱讀：梁康民 - 培養自主孩子 拒絕子女做「媽寶」｜家長教室

古人有「經一事，長一智」的金石良言，如果每一次衝突、每一次犯錯，都是孩子成長的契機，我們為何要急於築起圍牆，拒絕讓孩子接受成長的洗禮？有誰想過我們為孩子築起保護的圍牆，同時也會狠狠地為他們關掉成長的大門。「捩橫折曲」的詭辯智慧，那不會是溫室的滋養，反而是牢籠的金鎖。

我們都明白：井底之蛙無法想像大海的遼闊。沒有經歷過跌倒的疼痛，便學不會穩健的行走。當孩子習慣了所有問題都由父母代為解決後，我們可會聯想到圈養動物因為生活的過度安逸而失去自力的本色？有沒有想過，孩子也有學習面對自己的對錯行為的權利？朱熹說：「蒼茫生遠思，憭栗起寒襟。」真正的韌性，從來不是在安穩中憑空練成的。假如連跌倒的權利都被剝奪，孩子又從何處學懂站起來的勇氣？

延伸閱讀：親子育兒｜動手做更投入！著名「雞蛋理論」揭示孩子學習關鍵｜談經論學

誰的人生沒有彎道？如果孩子在童年只走過坦途，那麼當他們要獨自面對崎嶇的山徑時，能走更遠、更高的山路嗎？

文：陳瑞良

作者為保良局黃永樹小學校長；偶會揭頁，為沾書香；偶然爬格，聊以清心。

本文標題原為〈培養孩子的韌性〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

