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梁康民 - 培養自主孩子 拒絕子女做「媽寶」｜家長教室

知識轉移
更新時間：15:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-24 HKT

在日常對話中，「媽寶」這個詞常被稱為笑料。其實它反映出不少家庭教育上潛藏的問題。很多父母對子女過度溺愛，希望給孩子最好的照顧，卻在不知不覺間讓孩子習慣依賴、失去獨立。這樣的愛，看似體貼，卻可能成為子女成長路上的絆腳石。

授人以魚，不如授人以漁

父母真正的愛，不是替孩子走路，而是教他如何走路。（示意圖）
父母真正的愛，不是替孩子走路，而是教他如何走路。（示意圖）

不少家長總擔心孩子吃苦——功課沒做完會被老師罵、忘記帶書包會欠交功課、出去玩會有危險。於是，父母代勞的手伸得越來越長：幫忙收拾、安排作息、替孩子決定一切未來。孩子習慣被照顧，反之不懂照顧自己。

久而久之，凡事「等爸媽安排」，不願自己冒險、不敢面對失敗。結果父母的溺愛成了孩子成長的束縛，孩子身體長大了，但心仍停留在童年。

子女依賴父母的代價，不僅在家庭中顯現，更會延伸到學校與社會。這類孩子往往缺乏主見，遇事逃避，生活中的小事也需要別人幫忙。在工作或人際關係中，他們難以應對壓力，也難擔起責任。

家長可能會問：「我只是愛他，有錯嗎？」事實上，過度的愛會讓孩子失去自我成長的動力，就像溫室的花，離開保護便難以立足。

父母真正的愛，不是替孩子走路，而是教他如何走路。父母可以從生活的小事做起——讓孩子自己收拾書包、管理零用錢、為自己的事做決定。

孩子應在嘗試與錯誤中學習成長，在困難中培養勇氣。只有親身體驗，才能懂得面對失敗而變得堅強。俗語的智慧：「授人以魚，不如授人以漁」，就在教孩子做自己的主人，而非永遠成為依賴者。

作為家長，我們最大的願望是孩子快樂而自立地成長。別讓「溺愛」成為孩子長不大的障礙，與其呵護一位永遠需要照顧的「媽寶」，不如培養一個敢於面對挑戰的孩子。當我們願意退一步，放手讓子女高飛，孩子終會自主自立地走出自己的人生路。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：梁康民 

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為註冊社工梁康民先生。

原文標題為〈家中的「媽寶」〉。

延伸閱讀：

親子育兒｜父母必學培養手足感情 5方法｜家長教室

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