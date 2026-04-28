鄭淑華 - 讓AI扎根愛德 成為祝福他人的力量︱津中樂道

人工智能浪潮席捲全球，學校應如何推動AI教育？早前我到福州出席世界教育前沿論壇，分享的題目是「AI教育的錨該定在何處？」在屯門天主教中學，答案十分清晰：AI教育必須扎根愛德，以「AI in Value, Value in Action」為信念，讓科技不止提升能力，更承載人的價值。

科技傳遞溫暖

因為愛他人，我們更應學會以科技成為別人的祝福。（AI 生成示意圖）

屯天一向重視愛德教育，強調愛自己、愛他人。因為愛自己，所以願意裝備自己，成為懂得自學、樂於思考的學習者。AI時代下，師生不必被動等待新產品，而是可以主動創造學習工具。例如中六學生運用智能體模擬大學入學面試，通過自然語音對答反覆鍛煉英語表達，培養自主學習能力。

但AI教育若只停留在技能層面，仍然不足夠。因為愛他人，我們更應學會以科技成為別人的祝福。早前，本校校園電視台學生參與「耆青留影——樂齡歲月AI婚紗攝影」活動，到老人院為老夫婦拍攝婚紗照。學生先訪問長者，聆聽他們相伴數十載的故事，再運用AI技術，把承載回憶的愛情元素融入照片，製作成獨一無二的婚紗照。

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這不止是一項科技活動，更是一堂價值教育課。學生學習的不止是攝影與影像生成，更是耐心聆聽、設身處地、將心比心。科技最有意義的用途，不是炫耀功能，而是回應他人需要，保存生命故事，傳遞溫暖。

活動也體現了屯天一脈相承的人本關懷。歷來本校畢業生從事最多的3類職業，就是老師、社工與醫護。這份世代相傳、以人為本的關懷，正正築成屯天人的核心價值。今次活動由校友葉家維以社工身份參與帶領，更見證了這份精神的延續。

AI年代充滿不確定，但教育不能失去方向。真正重要的，不是學生會否使用AI，而是他們會用AI成為怎樣的人。當科技扎根愛德，價值化為行動，AI便不止是工具，而是關愛他人、服務社群、成全生命的橋樑。願屯天繼續成為一間以愛陪伴學生成長的學校。

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文：鄭淑華

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為屯門天主教中學校長。

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