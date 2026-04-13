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簡偉鴻 - 面向未來的領導者 3大核心能力丨津中樂道

知識轉移
更新時間：18:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-13 HKT

面對全球環境急速變遷與教育生態的持續演化，教育工作者應以培育學生具備Future Ready能力為核心使命。學校領導者更須具備宏觀視野，善於整合多方資源，順應時代趨勢，並積極建構專業發展學校網絡，以引領學校穩步邁進。筆者近日參與「賽馬會創新教育力量」計劃，深切體會到培育「面向未來的領導者」的關鍵能力。

專業發展與實地考察

「系統思維與生態能力」強調領導者，須洞察系統內日益複雜的相互連結，運用問題導向、協作及分析的方法，重新設計教育流程與基礎設施，以確保全體學生皆能取得成功。（示意圖）
「系統思維與生態能力」強調領導者，須洞察系統內日益複雜的相互連結，運用問題導向、協作及分析的方法，重新設計教育流程與基礎設施，以確保全體學生皆能取得成功。（示意圖）

通過計劃，筆者看到未來的領導者需具備的3項核心能力：策略前瞻、關注差異與多元，以及系統思維與生態能力。「策略前瞻」強調領導者須前瞻未來，為學校確立清晰定位，同時規劃當前行動，以回應可見及尚未可見的目標，並辨識來自多元方向的壓力與機遇，持續推動具價值且聚焦的創新與改進。「關注差異與多元」要求領導者致力確保所有學生均能接受優質教育，特別關注因經濟、種族或發展因素而處於邊緣地位的群體，並因應不同群體的需要，靈活調整課程、人際關係及組織結構，勇於領導必要的變革。「系統思維與生態能力」強調領導者，須洞察系統內日益複雜的相互連結，運用問題導向、協作及分析的方法，重新設計教育流程與基礎設施，以確保全體學生皆能取得成功。

此外，筆者與來自不同學校的校長建立起緊密的協作關係，逐步形成專業發展網絡。通過跨校學習社群，成員得以共同探討實務問題、交換經驗，並借鑑友校的創新做法，從而啟發自身的實踐。筆者去年亦隨團赴深圳進行學習考察，實地了解當地教育集團化的運作模式，親身體驗跨校學習社群的動態影響力。讓我們反思本港教育的優勢與不足，並探索切合本地脈絡的發展策略。

總括而言，這些專業發展與實地考察活動，有效促進校際之間的聯動，建構一個讓學校領導者持續學習與成長的生態系統。作為學校領導者，裝備自身成為「面向未來的領導者」，方能引領學校穩步前行。

文：簡偉鴻 

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長及津中議會司庫。

原文標題為〈面向未來的領導者 〉。

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