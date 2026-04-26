Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張錦芳 - 向兒童露體也是性侵犯行為｜護苗信箱

知識轉移
更新時間：15:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-26 HKT

張教授：

我有一位女親戚，與兩名分別讀小學及中學的女兒，以及男友同住。其男友經常在家中一絲不掛走來走去，令兩名女童經常看到其赤裸的身軀；又或者當她們在房內更衣時，他無故衝入房間。請問他的舉動是否已構成性侵犯呢？

周小姐

性侵犯有「接觸性」及「非接觸性」之分。示意圖
性侵犯有「接觸性」及「非接觸性」之分。示意圖

張教授答：

性侵犯的定義是在對方不願意的情況下進行的性行為，包括「接觸性」及「非接觸性」。若對方是兒童，即使他們表面上同意，這樣的行為依然屬於違法。因此，這名女親戚的男友可能已經犯下3項性侵犯罪：

  1. 露體：他在家中赤裸走動，這樣的行為在未經同意或在無法逃避的環境下，會使他人感到尷尬和不安，屬於「非接觸性」的性侵犯。
  2. 窺看：他無故闖入女童的房間，這是故意讓對方無法防避的行為，屬於強逼窺看，侵犯了她們的隱私權。
  3. 兒童性侵犯：由於兒童受到法律的特殊保護，他的行為是完全不可容忍的。

這名女親戚的男友的行為對孩子來說極為不適當，因為她們可能無法理解這種行為的意義，且可能會感到困惑或不安。當女童在房內更衣時，他的闖入行為明顯侵犯了她們的隱私，這不僅是對她們身體的侵犯，還可能對她們的心理健康造成負面影響。

建議女親戚應該與男友進行開誠布公的對話，讓他了解這些行為對孩子的影響是不可接受的。如果他無法改變行為，應考慮不再與他同住，並在必要時向相關的保護兒童機構報告此事，以確保孩子的安全。

總之，這名女親戚的男友的行為不僅不合適，還可能構成法律問題。女親戚應將保護孩子的安全和心理健康作為首要任務，確保她們生活在一個安全和健康的環境中。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

延伸閱讀：

小學生拍拖？老師如何引導建立健康友誼？｜護苗信箱

被學長邀請成為「性關係的朋友」 中五女生應如何拒絕？｜護苗信箱

女兒想參與網上直播 如何保障安全？｜護苗信箱

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
特朗普出席白宮記者協會晚宴期間有槍手開火，特勤人員立即撤離特朗普。美聯社
01:51
白宮記者晚宴傳槍聲 特朗普：槍手已被捕︱有片
即時國際
6小時前
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
6小時前
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-25 15:37 HKT
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
20小時前
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
18小時前
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
商業創科
5小時前
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
保健養生
2026-04-24 13:01 HKT
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
旅遊
23小時前
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-25 13:16 HKT