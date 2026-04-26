張錦芳 - 向兒童露體也是性侵犯行為｜護苗信箱

張教授：

我有一位女親戚，與兩名分別讀小學及中學的女兒，以及男友同住。其男友經常在家中一絲不掛走來走去，令兩名女童經常看到其赤裸的身軀；又或者當她們在房內更衣時，他無故衝入房間。請問他的舉動是否已構成性侵犯呢？

周小姐

性侵犯有「接觸性」及「非接觸性」之分。示意圖

張教授答：

性侵犯的定義是在對方不願意的情況下進行的性行為，包括「接觸性」及「非接觸性」。若對方是兒童，即使他們表面上同意，這樣的行為依然屬於違法。因此，這名女親戚的男友可能已經犯下3項性侵犯罪：

露體：他在家中赤裸走動，這樣的行為在未經同意或在無法逃避的環境下，會使他人感到尷尬和不安，屬於「非接觸性」的性侵犯。 窺看：他無故闖入女童的房間，這是故意讓對方無法防避的行為，屬於強逼窺看，侵犯了她們的隱私權。 兒童性侵犯：由於兒童受到法律的特殊保護，他的行為是完全不可容忍的。

這名女親戚的男友的行為對孩子來說極為不適當，因為她們可能無法理解這種行為的意義，且可能會感到困惑或不安。當女童在房內更衣時，他的闖入行為明顯侵犯了她們的隱私，這不僅是對她們身體的侵犯，還可能對她們的心理健康造成負面影響。

建議女親戚應該與男友進行開誠布公的對話，讓他了解這些行為對孩子的影響是不可接受的。如果他無法改變行為，應考慮不再與他同住，並在必要時向相關的保護兒童機構報告此事，以確保孩子的安全。

總之，這名女親戚的男友的行為不僅不合適，還可能構成法律問題。女親戚應將保護孩子的安全和心理健康作為首要任務，確保她們生活在一個安全和健康的環境中。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

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