黃忠波 - 跳出課堂框架：點燃資優生學習熱情｜資優人語

資優學生領悟能力高，學習步伐往往快於同齡學生，但久而久之，其學習興致似乎逐漸黯淡。他們不是不愛學習，而是常規的課堂已經容不下他們的好奇心，甚至陷入「為考試而學習」的迷惘。當學習與現實脫節，動機則難以維持。因此，對這群能力出眾的資優學生來說，真正的成長，往往在課堂之外。

非常規課程 帶來「挑戰」樂趣

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心理學家Mihaly Csikszentmihalyi的「心流理論」（Flow Theory），提出當學習任務挑戰的難度與個人技能水準高度匹配時，學生就會進入「心流」的狀態——完全專注、忘記時間流逝的高峰體驗。學苑正是藉着多元化的學習活動，引領資優學生跳出學習的舒適區，讓他們體驗學習帶來的成就感，從而激發內在動機，全情投入學習。

學苑所開設的課程，多為學校常規課程未有涉獵的範疇，單是這點已能為學生提供新鮮感。同時，導師們亦深明資優學生的特質，故多以問題引導，讓學生有充足時間鑽研當中的奧秘。這些教學策略讓學生重新體驗「挑戰」的樂趣，從中建構知識。

有別於學校的常規課程，學員可追隨自己的好奇心，選讀心儀課程：喜歡星空，便選擇天文課程；着迷歷史，就加入水下考古隊；志切科研，可跟大學教授學習如皮膚癌診斷、暗物質等科研知識。當學習成為探索興趣的旅程，學生自然願意投入更多熱情。

更重要的是，學苑能協助學員找到「同伴」。許多資優學生在普通班級中，或常感到曲高和寡，但在學苑的活動，無論是「空中交通管制」的控制小隊，或是「KOL說話技巧」的訓練班，他們遇到和自己一樣愛思考、具學習熱情的同伴。為了跟上同伴的步伐，他們更會主動查找資料、反覆演練表達。

對於資優學生而言，學校課堂傳授的是基礎知識，學苑的多元化增潤活動和學習體驗，點燃了他們對學習的熱情、提升面對挑戰的韌勁，培育他們有「原來我可以」的自信。這些正好回應了心理學的「自我決定論」（Self-Determination Theory），滿足學員基本的心理需求：自主權、勝任感、歸屬感，成為支撐他們走得更遠的力量。

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文：黃忠波

作者為香港資優教育學苑助理院長（課程），關注資優學生的成長。

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