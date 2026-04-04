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劉筱玲 - 我想和親愛的家長們說丨快樂家庭

知識轉移
更新時間：12:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-04 HKT

我想說：有好習慣和態度的孩子，一生都會幸福美滿。

過分的保護和溺愛，孩子就永遠不會獨立堅強。（AI 生成示意圖）
過分的保護和溺愛，孩子就永遠不會獨立堅強。（AI 生成示意圖）

我想說：幫助孩子建立自信和自尊，甚麼事都難他不倒。

我想說：讓孩子找到他的興趣，成功一定在望。

我想說：讓家裏充滿愛，也要有規有矩，只有愛，成不了事。

我想說：培養自主積極的孩子，不要催谷，只要勸勉。

我想說：每個孩子都有不同的時間表，只要相信，甚麼時候發揮潛能，各有不同。

我想說：過分的保護和溺愛，孩子就永遠不會獨立堅強。

我想說：不要把自己的夢想投放在孩子身上，讓他去實現他自己的夢想吧！

我想說：孩子需要藝術的薰陶，創意不會在不斷的操練中產生。

我想說：孩子也要承擔家中的雜務，會做家務的孩子才有前途。

我想說：不要剝奪孩子做決定的權力，有計劃、有目標的孩子才優秀。

我想說：真正的溝通是雙向的，對話像是打乒乓球，有來也有往。

我想說：家長就是一個榜樣，你是怎樣的人，他也是。

電郵：[email protected]

文：劉筱玲 

作者為保良局蔡繼有學校創校總校長，60年教育路上，培育子女無數。

延伸閱讀：

劉筱玲 - 美的教育｜快樂家庭

劉筱玲 - 沒有最好，只有更好｜快樂家庭

 

 

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