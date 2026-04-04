劉筱玲 - 我想和親愛的家長們說丨快樂家庭
更新時間：12:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-04 HKT
我想說：有好習慣和態度的孩子，一生都會幸福美滿。
我想說：幫助孩子建立自信和自尊，甚麼事都難他不倒。
我想說：讓孩子找到他的興趣，成功一定在望。
我想說：讓家裏充滿愛，也要有規有矩，只有愛，成不了事。
我想說：培養自主積極的孩子，不要催谷，只要勸勉。
我想說：每個孩子都有不同的時間表，只要相信，甚麼時候發揮潛能，各有不同。
我想說：過分的保護和溺愛，孩子就永遠不會獨立堅強。
我想說：不要把自己的夢想投放在孩子身上，讓他去實現他自己的夢想吧！
我想說：孩子需要藝術的薰陶，創意不會在不斷的操練中產生。
我想說：孩子也要承擔家中的雜務，會做家務的孩子才有前途。
我想說：不要剝奪孩子做決定的權力，有計劃、有目標的孩子才優秀。
我想說：真正的溝通是雙向的，對話像是打乒乓球，有來也有往。
我想說：家長就是一個榜樣，你是怎樣的人，他也是。
文：劉筱玲
作者為保良局蔡繼有學校創校總校長，60年教育路上，培育子女無數。
延伸閱讀：
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT