中史｜漢代卓越探險家張騫 為中外交流帶來甚麼貢獻？｜星島教室

在二千多年前的中國，有一位意志如鋼鐵般堅硬的探險家。他受命於大漢王朝，卻在荒涼的大漠中「失蹤」了十三年，歸來時卻帶回了半個世界。他不僅是漢武帝放眼世界的「眼睛」，更是開啟東西方貿易與文化融合的首位「帶貨高手」。他，就是張騫。

史上最強潛伏者

當時的漢朝正面臨着嚴峻的國防問題——北方匈奴的威脅。這就像一位巨人正受着長期的病痛折磨，而年輕的漢武帝正急於尋找「藥方」。當皇帝聽說遠方的大月氏國與匈奴有血海深仇時，便決定派人跨越千山萬水，尋求「東西夾擊」的軍事同盟。這是一場極其危險的豪賭，誰敢擔此重任？這時，剛毅果敢的張騫挺身而出，接下了這根沉甸甸的使者信物。

張騫的旅程才剛開始，就遭遇了災難性的挫折：他一出邊境就被匈奴俘虜了。然而，這場原本可能導致任務終結的意外，卻變成了一場十餘年的「深度潛伏」。匈奴單于為了拉攏這位漢朝人才，給他分了房子、娶了匈奴姑娘，甚至還讓他生了孩子。表面上，張騫似乎已「躺平」成為了一名普通的牧民，過着放羊的田園生活。

但實際上，張騫是一位極其優秀的「偵察高手」。在長達十年的「帶薪休假」期間，他利用放牧的機會，將匈奴的地形、水源位置、兵力部署甚至是關隘弱點，全部摸透並記在腦海中。他就像一個正在後台偷偷下載絕密軍情的「漢代007」，只等一個逃脫的機會。

遇見「佛系」盟友

漢代卓越探險家張騫，完成「鑿空之旅」，開闢了通往世界的「絲綢之路」。網上圖片

十年後的某天，張騫趁着匈奴警惕放鬆，帶着隨從逃脫。他沒回國，而是繼續向西完成使命。他穿越了死亡之海般的沙漠，忍受飢餓與乾渴，最終抵達大月氏。

遺憾的是，當他找到大月氏時，那裏的人已因當地土地肥沃、日子過得太舒服而失去了復仇鬥志。雖然軍事同盟的計劃落空，但張騫敏銳地發現了這片土地隱藏的巨大價值。他詳細考察了當地的各國文化、產物與地理特徵，將這趟「失敗的軍事任務」轉化為一場成功的「地理大發現」。

「海外代購」元祖

張騫出使西域圖（莫高窟第323窟）。敦煌研究院提供

當張騫歷經十三年磨難重回長安時，漢武帝感動地「降階相迎」，視他為英雄。張騫雖然沒帶回援軍，卻帶回了一張足以改變歷史的「購物清單」與「情報簡報」。他引進了日行千里的「汗血寶馬」，改良了漢朝軍隊的戰鬥力。更重要的是，他把葡萄、石榴、胡桃、胡荽、大蒜等種子帶回了漢朝。如果沒有張騫，我們現在的餐桌可能會少了一半的美味！他雖然不是為了帶貨而出發，卻成了中國歷史上影響力最大的「海外代購」。

「鑿空」西域的千年遺產

史學家司馬遷用「鑿空」二字來形容張騫的功績，意指他像一把鑿子，鑿開了通往世界的通道。漢武帝封他為「博望侯」，肯定他眼光長遠、見識廣博 。

張騫不僅是一位探險家，更是一個「超級連接器」。他開闢的路線後來演變成繁榮千年的「絲綢之路」，讓中國的絲綢、瓷器傳向西方，也讓佛教、音樂（琵琶）與西方的藝術傳入中原。他用一生的執着，讓大漢王朝的目光從此投向了更廣闊的天地，開啟了古代世界的「全球化」進程。

冷知識BOX：比命還重要的「破棍子」

張騫最感人的細節，是他手裏始終攥着那根掛着毛牦牛尾巴的竹竿——「漢節」（使臣信物）。

十三年不離手︰無論被匈奴俘虜，還是在沙漠啃樹皮，他都死守着這根棍子。

變成禿掃把︰當他回到長安時，牛尾毛都磨光了。

忠誠的象徵︰這根禿竹竿在他眼裏不是木頭，而是國家的尊嚴與承諾。

歷史充電站：「絲綢之路」改變甚麼？

新華社圖片

張騫開闢的這條路，不僅是賣絲綢的通道，更是古代的「互聯網」：

飲食革命︰帶回了「胡」字輩的植物（胡瓜、胡桃等），徹底豐富了中國人的菜籃子。 軍事升級︰汗血寶馬的引進，讓漢朝騎兵在速度上不再受制於匈奴。 精神食糧︰佛教正是沿着這條路傳入中國，影響了後世千年的哲學與藝術。 文化融合：西域的琵琶、胡旋舞傳入中原，讓中國文化變得更多彩。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：中華基督教會基真小學校長彭潔嫻

本文標題原為〈漢代卓越探險家︰張騫〉。

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