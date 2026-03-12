STEAM教育｜花能百日紅！永生花「打破」自然法則 3招施展美麗魔法｜星島教室

香港的花墟滿是綻放的鮮花：繡球、牡丹、蘭花……爭相鬥艷，但現實卻是「花無百日紅」。然而，有一種「永生花」，它能長期保持鮮花質感與色彩，能在物理層面「留住美好的瞬間」，是園藝技術革命的成果，是人類為對沖時間流逝所做出的浪漫抵抗。

古代保鮮缺失

在古代，人們已嘗試用乾燥或浸泡方式保存植物。這些方法導致花瓣萎縮、褪色、脆裂，因為植物細胞脫水，無法保持花朵的鮮活外觀。鮮花的花瓣細胞中充滿自由水，自然乾燥時，水分會通過蒸騰作用快速揮發，細胞失去水分後便會因滲透壓降低而皺縮，就像洩了氣的氣球。同時，花瓣中的天然色素（如花青素）會在光照和氧化作用下分解，導致花色變淡，甚至消失。更為關鍵的是，乾燥後的花瓣細胞間隙變大，容易被空氣中的細菌、真菌侵蝕，最終讓花朵面目全非。

「永生花」流變

1970年代，法國園藝學家開始研發一種能替代鮮花與乾花的保存技術，試圖解決鮮花易凋謝、乾花易脆化的問題。他們使用甘油與有機溶劑的混合液，透過置換植物細胞中的水分與色素，同時注入保濕成分，使花朵維持柔軟與色澤。但初期技術有限，色彩較暗淡，保存時間也較短。

現代的「永生花」（Preserved Flowers）可追溯至1987年比利時與德國的大學聯合研發團隊，他們經十餘年研究，成功研製出第一朵永生花。1991年，法國Vermont公司申請相關技術專利，並將其推廣至全球。

2002年，日本株式會社大地農園獨立開發出永生花技術，並於2003年開始銷售玫瑰永生花產品。2005年，中國科學院昆明植物研究所將永生花技術引入中國，研發團隊在此基礎上創新，形成國產化工藝技術體系，豐富了永生花品類。

鎖住「鮮活」3部曲

永生花的專業製作工藝看似複雜，實則就是透過保水、保色、防腐，讓花朵能定格最美的模樣。

1. 脫水置換 留住花瓣彈性

工藝師會將新鮮花朵放入甘油與乙醇的混合溶液中浸泡24至48小時。甘油是一種不易揮發的高分子物質，會通過滲透作用逐漸替換花瓣細胞中的自由水——由於甘油分子能填充細胞間隙，所以即使水分被置換，花瓣也不會像自然乾燥那樣皺縮，反而能保持柔軟的彈性。

2. 保色固定 守住花朵本色

脫水後的花朵會被轉入含抗氧化劑與酸性調節劑的保色液中。花青素是決定花朵顏色的關鍵物質，它的結構會隨pH值變化而改變，酸性調節劑能穩定細胞內的pH值，阻止花青素分解；而抗氧化劑則能隔絕氧氣，避免色素被氧化褪色，讓花色長久鮮艷。

3. 抑菌防腐 延長保存時長

脫水及保色後，花朵會被噴灑少量苯甲酸鈉等防腐劑。苯甲酸鈉能破壞微生物的細胞膜，抑制細菌、真菌的生長繁殖，防止花瓣腐敗分解。

經過這處理3部曲，永生花可保存1至3年，依舊保持鮮花的質感。

工藝突破與「凍齡花」

永生花的製作雖已成熟，但科學家與花藝師從未停止追求「永恆之美」。近年材料科學與生物技術的進步，推動工藝新突破。早期製作須使用有機溶劑，可能會影響環境與健康；如今，團隊開發出以植物萃取液為基礎的環保溶液，如從棕櫚油提取的天然甘油，搭配玉米發酵而成的生物乙醇，不僅降低化學殘留，還讓花朵帶有淡淡天然清香。此外，防腐步驟逐步採用紫外線照射與惰性氣體封存技術，減少防腐劑使用，使永生花更適合放置於臥室、兒童房等空間。

2020年代，日本與荷蘭的實驗室相繼推出「凍齡花」技術。通過超低溫急速冷凍（-40℃至-60℃），在真空環境下使花朵細胞內的水分直接昇華，跳過液態階段，最大限度保留細胞結構完整性。處理後的花瓣觸感幾乎與鮮花無異，且色彩還原度更高，保存期可延長至5年以上。

從古埃及人風乾蓮花，到今日實驗室裏精密的分子置換，人類對「留駐花期」的執着，實則是對生命與美好的深刻眷戀。每一次技術突破，不僅是園藝的進步，更是人類將情感賦予物質、將瞬間凝為永恆的浪漫實踐。讓我們在流逝的時光中，握緊一縷不散的芬芳。

小思考，大智慧

1. 為甚麼甘油能替換花瓣細胞中的水分？（提示：「滲透作用」的原理）

2. 若將永生花置於潮濕的環境中，會出現甚麼現象？為甚麼？

參考答案

1. 製作永生花時，會將花瓣浸泡在高濃度的甘油溶液中，甘油溶液的濃度高於花瓣細胞液的濃度，甘油便能夠替換花瓣細胞中的水分，根據滲透作用原理，花瓣細胞內的水分會持續滲出到甘油溶液中。隨着細胞內水分的流失，細胞內的濃度逐漸升高，而細胞外的甘油分子會順着濃度梯度進入細胞內部，最終逐步佔據細胞內原本水分的空間，完成「甘油替換水分」的過程。甘油還具有保濕性，替換完成後能維持花瓣細胞的形態和彈性，避免細胞因失水皺縮塌陷，這也是它被選作永生花保水劑的重要原因。

2. 若將永生花置於潮濕環境中，會出現花瓣變軟塌陷、顏色暗淡褪色，甚至滋生黴斑腐爛的現象。因為永生花細胞內填充的甘油具有強吸濕性，會吸附環境中的水氣，使細胞外水分濃度高於細胞內，觸發反向滲透。外界水分湧入細胞，破壞原本由甘油支撐的細胞結構，導致花瓣失去挺括感。同時，水分積累為黴菌繁殖提供了條件，而細胞內的天然色素會隨水分溶解流失，最終造成永生花外觀和品質受損。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長、教育評議會副主席 鄭家寶博士

本文標題原為〈花能百日紅：永生花的美麗魔法〉。

延伸閱讀：

二十四節氣2026｜第二個節氣「雨水」 南北習俗有甚麼分別？古代為農政關鍵時機｜星島教室

天氣｜拆解各種回南天吸濕招數 邊種最高效？邊種最環保？｜星島教室

中史丨古今戰場英雄地︰安徽省 曾發生3場大戰 改寫中國歷史丨星島教室

