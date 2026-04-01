校園藝術大使2026｜小小音樂家 閃耀大舞台 4位校園藝術大使的動人樂章

音樂，是孩子與世界對話的另一種語言。今期四位校園藝術大使，以不同方式奏響他們的夢想。每一個音符背後，都藏着他們的努力、堅持與成長。讓我們一起細聽，這些小小音樂家如何用旋律譜寫屬於自己的精彩故事。

「校園藝術大使計劃」由香港藝術發展局主辦，今年踏入第18個年頭，已委任超過19,000位中小學及特殊學校學生。本屆以「聚合·藝想」為主題，推動學生透過跨媒介藝術探索創意，並走入社區分享藝術樂趣。3月至5月期間，《陽光校園》將陸續刊登新一屆校園藝術大使的藝術故事，敬請期待。計劃詳情：>>按此<<

1) 藝術大使：楊仲悠 基督教宣道會徐澤林紀念小學（小五）

楊仲悠同學與她的音樂伙伴──單簧管留影。

我在小學二年級時入選學校的管弦樂團，從那天起，我便展開了與單簧管為伴的音樂旅程。



經過兩年的努力訓練，到了四年級，我有機會參加學校與深圳小學的音樂交流活動，擔任管樂小組和合奏曲的表演成員。為了在舞台上有最好的表現，我與隊友花了無數時間反覆練習，務求演出時把每一個音符都吹得完美。



最令我難忘的經歷，就是參加了木管樂小組挑戰聯校音樂大賽。我們幾乎每天都要練習，小息時也要到音樂室練習。雖然少了和朋友玩樂的時間，但我的單簧管技巧卻進步神速，能夠揮灑自如地演奏。最後，我們憑着努力和默契在比賽中獲得了銀獎，令我感受到一份成就感和喜悅！

經過長時間的訓練，我的演奏技巧越來越穩定，表現也變得更細膩。最後，我更獲得樂團指揮的肯定，讓我擔任了首席單簧管。這個重要的角色讓我明白到責任與團隊合作的重要，也令我對音樂有更深的理解和體會。



在這段音樂旅程中，我不但學會了如何演奏單簧管，更找了我未來的志向──將來我希望成為一名單簧管老師，教導別人吹奏動聽的歌曲，把美妙的音樂傳遞給更多人。

2) 藝術大使：張智軒 仁濟醫院羅陳楚思小學（小五）

張智軒同學（右）獲得《第四屆香港Groovy聯校作曲大賽》的冠軍。

我對藝術一直有着濃厚的興趣，包括音樂、戲劇和視覺藝術等不同範疇。在學校，我參加了西樂團校隊、戲劇校隊及牧童笛校隊，亦積極參加各類藝術交流活動。正因如此，老師推薦我參加由香港音樂教育家協會主辦的《第四屆香港Groovy聯校作曲大賽》。



在比賽中，我創作了一首名為《中秋月圓夜》的電子歌曲，並於數月前完成這首作品，最終獲得了冠軍，令我十分驚喜和難忘。這首樂曲以中秋節賞月的情景為主題，透過旋律的變化，表達不同的故事情節和情感。



歌曲開始時採用了大調旋律，代表着一家人開心地賞月，但隨着情節發展，中間的旋律轉為小調，象徵天空突然下起雨，大家只好回家避雨。到了最後，雨過天晴，即使身在家中欣賞月亮，心情依然非常快樂。我還特意加入了一些特別的音效，例如打雷聲，讓音樂聽起來更有畫面感。



將來，我希望能嘗試創作更多類型的藝術作品，並不斷提升自己的藝術能力。我相信藝術不但可以表達情感，也能開拓視野，培養自己對美、自然和生命更深的感受與理解。

立即收聽《中秋月圓夜》：>>按此<<

3) 藝術大使：陳俊臣 樂善堂梁銶琚學校（小四）

陳俊臣同學在歷史悠久的音樂殿堂中演奏。

去年七月末，我以大提琴手的身分，跟隨香港兒童交響樂團去了中國珠海、奧地利維也納和捷克布拉格進行巡迴演出，並於八月在香港大會堂音樂廳參與了回歸音樂會。一連十多天的密集演出，為我提供了寶貴的舞台演奏經驗，讓我在台上演奏得越來越有自信！



在珠海的華發中演大劇院演出時，我被金碧輝煌的音樂廳吸引，場地設計模仿了維也納的金色大廳。而當我在維也納的金色大廳，以及布拉格古老的教堂中演奏時，我更深切感受到歐洲建築的獨特風格與濃厚的文化氣息。在這些歷史悠久的場地中演出，是一次非常難得又難忘的體驗，也大大擴闊了我的眼界。



經過這次海外巡迴演出，我對音樂和歐洲文化有了更深的認識，回到香港後，我把旅程中的有趣經歷跟家人和朋友分享，更想把在歐洲欣賞到的風景和到訪的景點畫下來，留下美好的回憶。這次演出經驗不但豐富了我的音樂歷程，也為我日後的藝術學習帶來新的啟發。

4) 藝術大使：譚皓庭 荃灣官立小學（小五）

譚皓庭同學在《香港校際合唱團 2025音樂會》的大合照。

從小開始，我便對音樂有濃厚的興趣。幼稚園高班時，我加入了香港兒童合唱團，開始接觸合唱的世界。升上小學後，我陸續參加了管樂團、手鈴隊及節奏樂團。每一次練習，每一場表演以及每一個比賽，都令我學到豐富的音樂知識，也逐步提升了我演奏不同樂器的技巧。



到了四年級時，老師推薦我參加香港校際合唱團。經選拔後，我獲得全額獎學金，非常興奮。能夠代表學校與來自其他學校熱愛唱歌的同學一起接受培訓，令我不但學會更多合唱技巧，也認識了一班志同道合的朋友。我們更有機會參與不同類型的演出，擴闊我們的音樂視野。



在眾多表演當中，我最深刻的有兩個──《香港校際合唱團 2025音樂會》和《HKICF 2026學校合唱嘉年華》。《香港校際合唱團2025音樂會》是一年一度的重點演出，除了有合唱環節外，我們更能參與大型音樂劇《美女與野獸》的演出，與中學組的師兄師姐一起綵排和演出，獲益良多。



而《HKICF 2026學校合唱嘉年華》則是本年度首個大型活動，我們很榮幸能與著名口琴演奏家何卓彥先生攜手合作，在海洋公園以歌聲和琴音為活動揭開序幕。其後，我們更由海外合唱專家帶領參與交流活動，累積合唱經驗。



透過參與不同的音樂活動，我不但提升了音樂素養，也能真正享受音樂帶來的樂趣。我期望將來能參與更多音樂活動，以音樂回饋社會，讓更多人感受到藝術的美好。

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