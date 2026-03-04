校園藝術大使2026｜舞台上的勇氣 從汗水到掌聲的蛻變：四位小舞者的故事

「校園藝術大使計劃」由香港藝術發展局主辦，自2008年推出，今年踏入第18個年頭。計劃至今共委任超過19,000位來自中、小學及特殊學校學生為校園藝術大使，讓他們展現藝術才華及潛能，實踐「活出藝術．積極分享」的精神。

第十八屆計劃以「聚合．藝想」為主題，除了加強歷屆大使的參與外，亦將促進大使透過跨媒介藝術，從協作中探索藝術的無限可能，啟迪創意。多元化藝術活動包括「敢創．藝術營2026」、「藝術同行2026」、「深化藝術課程」及「青藝週」等，帶領一眾大使探索視覺藝術與表演藝術方面不同媒介的創作，同時走入社區，與大眾共享藝術的樂趣。

3月至5月期間，《陽光校園》將陸續刊登新一屆校園藝術大使過往的藝術體驗與感悟，分享他們在藝術旅途上的收獲與精彩瞬間。計劃詳情：>>按此<<

1) 藝術大使：胡殷晴 保良局世德小學 （小五）

胡殷晴同學與同學們在舞台上以天鵝造型帶來演出。

我四歲的時候便開始學習芭蕾舞。最初的我十分害羞，站在人前總會感到緊張。然而，在老師耐心的鼓勵和不斷練習下，我逐漸建立起自信，能夠在舞台上自在地展現舞姿。

去年暑假期間，我參加了「香港舞蹈博覽2025」，並於屯門大會堂表演。當天的表演涵蓋多種舞蹈類型，包括爵士舞、芭蕾舞、體操和中國舞等，讓我獲得寶貴而難忘的舞台經驗。

演出當天，我一早起床，準時到達會場進行綵排並調整心情。其後，我走進化妝間化妝並換上舞衣。時間過得很快，轉眼到了晚上正式演出。那一刻，我既緊張又興奮，因為妹妹、媽媽和爸爸都來觀賞我們整組的表演。

我們是第三組出場，表演開始時便要到後台準備。站在幕後等待時，我的心跳加速，但我在心裡默默告訴自己：「我一定可以做到！」當我踏上舞台的一刻，舞步自然流暢，正如老師的指引一樣，令我感到無比喜悅！而且當天我需要扮演兩個角色──小鳥和天鵝，並要在短時間完成換裝後再度出場，過程既刺激又充滿樂趣，令我對舞台表演留下深刻印象。

透過這次藝術活動，我深深體會到只要認真練習、全情投入，所有事情都會變得更美好，並結出成果。我期望未來能繼續表演，享受在舞台上跳舞的滿足感。

2) 藝術大使：王靖銘 聖母小學（小四）

王靖銘同學與同學們合作呈現爵士舞表演。

今年，我最難以忘懷的回憶就是代表學校參加「香港學校展」的爵士舞表演。

還記得表演當天，當我踏進會場時，心情像坐雲霄飛車般起伏不定，既興奮又緊張。臨近出場、走近舞台的那一刻，我的心臟跳得比爵士樂的節奏還要快。當我們站在寬闊的舞台中央，強勁的音樂響起，我立刻想起老師曾說過的話：「享受舞台，你就是主角！」這句話彷彿注入了一股力量，瞬間驅散我的緊張。

我隨着音樂用力地踢腿、擺動身體，在旋轉時感覺裙擺像花朵一樣盛開。那一刻，我完全投入舞蹈之中，忘記了害怕，只剩下喜悅與自信。

最精彩的一刻，是最後的定格動作。我們全體隊員整齊地擺出最有自信的姿勢，燈光定格在我們身上，隨即迎來全場熱烈的掌聲。那一刻，我感覺自己真的成為了舞台的主角。表演結束後，我和隊友們在後台興奮地擊掌、擁抱，分享這份喜悅。這次經驗讓我明白，練習時的汗水與疼痛都是值得的，也讓我學會了什麼是團隊精神和真正的自信。這份代表學校的榮譽，是我三年級最珍貴的成長印記！

3) 藝術大使：趙詩晴 福榮街官立小學（小五）

趙詩晴同學專注地練習中國舞。

在學習中國舞的過程中，我有許多難忘的回憶，讓我明白中國舞不僅是體力的挑戰，更是意志的磨練。兩年前，我踏入舞蹈教室，最深刻的記憶莫過於「壓腿」與「開胯」。每次上課前，導師要求我們壓腿以增強柔軟度，那種肌肉撕裂般的疼痛令我感到枯燥又辛苦，幸好有同學的鼓勵，我們一起克服困難，漸漸掌握技巧，身體也變得更柔軟。

隨後，導師告訴我們，學舞不僅要記住舞步，更要理解音樂的意境及舞蹈背後的故事。她希望我們手持道具時要跳出情感。起初我覺得自己做不到，甚至想過放棄學習。於一次難忘的課堂，導師沒有教舞，而是讓大家圍坐分享學習的難處，並講述她的經歷與舞蹈家的故事，讓我明白台上的輕盈，是經過無數次跌倒與堅持後的成果。那一刻，讓我再次振作。

此外，學習中國舞最困難的是避免僵硬，跳出優美的姿態。有一次，導師要求我們閉眼，隨着音樂想像自己是天上的小鳥。起初我尷尬不已，但當旋律進入高潮，我嘗試放下控制，感受身體的流動。那一刻，我驚訝發現自己能隨心擺動，舞步與心跳共鳴。我體會到「放鬆」的力量，這段經驗讓我面對壓力時，懂得釋放自己，盡情舞動。

我很感謝導師的悉心教導，她不僅教導我舞步，更幫助我克服心理障礙，讓我享受到跳舞的真正樂趣。

4) 藝術大使：孫子晴 保良局志豪小學（小四）

孫子晴同學全情投入拉丁舞演出。

自幼稚園開始，媽媽鼓勵我學習拉丁舞，一路走來，我經歷了不同的訓練和比賽。



記得有一次，我們的拉丁舞團隊有幸獲電視台邀請，參與電視節目的演出。消息一出，所有團員都十分興奮不已，大家投入大量時間練習和準備。然而，到了演出的前一刻，我的左腳踝突然扭傷，疼痛難耐。但我告訴自己：不能哭，不能停，不能辜負大家為這次演出而付出的努力。



演出開始，每一個舞步都伴隨刺骨的疼痛，但我仍努力保持笑容，比任何時候都要燦爛。當最後定點姿勢完成，我緊緊捉着舞伴的手臂，優雅鞠躬，雷鳴般的掌聲隨即湧來。



下台後，壓抑的情緒瞬間爆發，我痛得大哭，身邊的舞伴與老師紛紛安慰並讚賞我。那一刻，我明白方才的幾分鐘，不僅是一場表演，更是一場磨練，是對舞台、對夥伴、對自己的付出無愧於心。



最終，我沒有辜負觀眾與自己的期望，這份成就比任何獎盃都更深刻，我亦將此演出經驗烙印在心底。跳舞不僅帶給我快樂，也讓我收穫自信，學習與舞伴默契配合，更教了我忍耐和堅持的重要。

