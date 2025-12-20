「墨x驗2025」43位藝術家展現水墨無限可能 傳統山水再詮釋

當大眾對水墨畫的印象仍停留在山水創作時，藝術家已悄然展開實驗，將這傳統藝術表達方式轉化為當代視覺語言，把水墨推向新的高度。香港現代水墨畫會年展「墨x驗2025」正於黃竹坑Landmark South的香港藝術發展局「展藝館」舉行，展覽延續去年主題，再次強調實驗與創新的重要性，透過43位藝術家的精心力作，展現水墨創作在當代語境下的無限可能。

「墨x驗2025」展現水墨無限可能 傳統山水再詮釋

「墨x驗2025」的展品形態豐富多元：既有平面水墨的抽象構築、具象意境、實驗技法與工筆精研，更拓展至跨媒介裝置、數碼藝術、行為藝術及參與式藝術等創新領域。而且，創作不僅展現水墨語言的當代轉化，更映照藝術家對時代脈動的深刻思考。

其中加入畫會多年的草姬集團創辦人郭致因，首次將自己的作品帶到年展。遠望這幅畫作的時候，會看見一座座由圓點構成高低落錯的水泥建築，望近些，石屎森林背後原來還有山丘、河流和松樹。

郭致因說，她自幼在沙田長大，看見這區從原有的鄉郊怡人景色，隨年月不斷有新的大樓建成，小時候熟悉的地方被破壞，同時又營造出新的事物，加之最近大埔發生的大火更有建築經歷燃燒，令人思考和反省城市生活所帶來的複雜情感。

大眾所認識的郭致因是藝人郭晉安胞姐，是商界女性代表。然而在生活上的另一面，郭致因卻醉心繪畫，她坦言自小喜歡畫畫，即使工作忙碌亦會空出時間創作，與自己的內心對話，「藝術可以是你的靈魂，工作忙碌的時候會擠壓生活，偷走了你的精神，所以一定要騰出時間與自己對話，當你找到自己的靈魂，就不再是用世界的準則去看待他人，才能真正找到屬於自己的靈魂伴侶。」

創作這幅畫的時候，郭致因要在原有的風景上再加貼一層紙，完成整個構圖，因此很多地方需要割捨，就像她學會在生活中減去一些不必要的事情，捨棄年輕時總是被慾望纏繞的思緒。

是次展覽作品多元，有新晉的藝術家，也有大師級畫家。例如黃約翰的《天問系列之餘暉》和江玉庭的《尋梅問道》，二人畫作一左一右掛起，用色相近，卻一剛一柔，讓人眼前一亮。

黃約翰在畫中運用了莊重的隸書技法作為鑽油台的表現形態，同時加入拓印效果形成肌理，層次豐富。他坦言此作是在該系列中較為成熟的一幅，經過多重試驗才完成，亦表達出自己的真實感受。背後靈感源於一次在南海乘船出海釣魚的經歷，當日落餘暉灑到屹立於汪洋的巨型鑽油台，那刻美景便烙印了在他的腦海。黃約翰表示，他創作追求「真」，畫出自己的感覺，至於美不美是很個人的事情，應留待觀眾自行決定。

然而在《尋梅問道》裏面，橘紅並非代表太陽，而是一座陡峭的山。江玉庭說，她用了水墨技巧營造出山水奇險的感覺，畫中的山是她在疫情時曾去過的吊手岩，需要手腳並用才能攀上山峰，途中有很多石隙，石隙之中有中藥生成，沿途便看見了有人採藥。畫裏紋理皆為白色，而不是傳統水墨的黑色，江玉庭說這可算她的藝術特色，以現代水墨的肌理效果表現出中國傳統山水畫的效果。