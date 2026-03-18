校園藝術大使2026｜色彩與想像之間 四位小學生筆下的藝術世界

「校園藝術大使計劃」由香港藝術發展局主辦，自2008年推出，今年踏入第18個年頭。計劃至今共委任超過19,000位來自中、小學及特殊學校學生為校園藝術大使，讓他們展現藝術才華及潛能，實踐「活出藝術．積極分享」的精神。

第十八屆計劃以「聚合．藝想」為主題，除了加強歷屆大使的參與外，亦將促進大使透過跨媒介藝術，從協作中探索藝術的無限可能，啟迪創意。 多元化藝術活動包括「敢創．藝術營2026」、「藝術同行2026」、「深化藝術課程」及「青藝週」等，帶領一眾大使探索視覺藝術與表演藝術方面不同媒介的創作，同時走入社區，與大眾共享藝術的樂趣。

3月至5月期間，《陽光校園》將陸續刊登新一屆校園藝術大使過往的藝術體驗與感悟，分享他們在藝術旅途上的收獲與精彩瞬間。計劃詳情：>>按此<<

1) 藝術大使：謝梓晴 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校（小五）

謝梓晴同學及她的參賽作品（右）。

四年級的時候，我有幸參加「邊學．邊畫」海洋公園繪畫比賽，從中親身體驗到藝術的魅力，並留下了一段難忘的回憶。比賽前，張老師特意為我們安排了多場繪畫工作坊，細心指導我們如何更細緻地觀察與描繪動物的外形特徵，以及如何呈現不同材質的質感。透過這些專業而實用的訓練，讓我在比賽時更加從容自信。

比賽當天，我被分派到亞洲動物天地進行現場寫生。坐在觀眾席前，眼前的動物充滿生命力，我開始專心地畫下牠們的一舉一動。作畫期間，許多旅客駐足圍觀，並對我的畫作讚賞有加，讓我感到無比自豪和快樂。他們的鼓勵不但增強了我的信心，也進一步激發了我對藝術的熱情。

在這次比賽中，我完成了一幅以熊貓為主題的作品。畫中的熊貓在洞穴中悠然地休息，我把牠毛茸茸的身體和可愛的神態都描繪得栩栩如生。每一筆線條，都承載着我對大自然的熱愛，以及對動物保育的關注。

這次寶貴的經歷讓我深刻體會到，藝術不僅是自我表達，更是一種傳遞情感和個人想法的媒介。這段回憶將永遠留在我的心中，激勵着我在藝術的道路上繼續努力前行。

2) 藝術大使：李芯悠 中華基督教會基真小學（小六）

李芯悠同學及她的參賽作品《奇幻花盆》。

這幅作品《奇幻花盆》是我參加國際賽事的創作成果，能夠最終獲選並於羅浮宮展示，真令我深感榮幸。這幅色彩繽紛、充滿活力的作品，創作靈感來自梵高（Vincent van Gogh）筆下的《向日葵》，同時也融入藝術家羅梅羅・布里托（Romero Britto）的藝術風格。

我之所以選擇參考梵高的《向日葵》，是因為當時視藝課上，老師正好教導我們欣賞和繪畫這幅名畫。我很欣賞他大膽運用色彩的方式，於是我嘗試模仿他的設計概念。在創作過程中，我亦融合了羅梅羅・布里托的特色，運用不同的幾何圖形把畫面分成不同部分，展現出受畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）啟發的解構美感。在作品中，每一個部分都使用了鮮明的對比色，也採用粗黑的線條勾勒輪廓，並在畫面中填滿圓點、線條等玩味圖案，令畫面更加突出。

《奇幻花盆》結合了多位藝術家的風格，創造了一個脫離現實、充滿奇幻色彩的視覺世界。這幅作品是我對色彩力量的頌揚，也是我對幾位藝術家的致敬。期望我的作品能成為任何空間中的小亮點，吸引觀眾的目光，並為眾人帶來愉悅的心情。

3) 藝術大使：黃曉辰 沙田官立小學（小五）

黃曉辰同學及她以巴黎鐵塔為題的水彩畫。

近期，我創作了一幅以巴黎鐵塔為主題的水彩畫。這是我第一次嘗試用水彩來描繪這座宏偉的地標，整個創作過程中充滿挑戰與樂趣。水彩顏料具有流動性與透明感，讓我能夠自由地表現光影效果，這正是我特別喜歡水彩的原因。

在創作的過程中，我首先挑選了一幅自己喜愛的巴黎鐵塔照片作為參考。當我用水彩筆觸描繪那優雅的塔身線條時，心情變得十分平靜，也感到很有滿足感。顏料在畫紙上自然流動，讓我感受到創作時的投入與靈感。透過細緻的筆觸和水彩的漸變，畫作漸漸成型，也展現出巴黎鐵塔獨特的結構與美感。

完成畫作後，我不僅收穫了滿滿的成就感，也對自己的藝術學習有了更多期待。我希望將來能夠嘗試更多不同風格的創作，繼續探索水彩的各種可能性。對我來說，藝術不只是創作的過程，更是一種自我探索與情感表達的方式。我希望觀賞我作品的人，能從畫中感受到故事與情感，並產生共鳴。這次的創作經歷，讓我更加堅定了我在藝術道路上繼續前行的決心。

4)藝術大使：陳程 中華基督教會基慈小學（小六）

陳程同學及她的作品《未來太空城市》。

這幅畫是我近期完成的馬克筆作品《未來太空城市》。我以黑色背景作為底色，搭配五彩的馬克筆和水彩，營造出充滿未來感的太空畫面。

畫面中心是一個環形太空港，銀藍色的金屬結構圍着亮綠色的能量核心。我特別用白筆為太空港勾畫邊框，讓它在黑色背景上更加突出。太空港旁的未來建築，我運用了粉紫、青綠的色彩拼接，還加入了綠色藤蔓纏繞其中，希望在科技感之中加入一點自然的生命氣息。

畫的下半部分描繪了機器人和星際飛船。我利用灰銀色的深淺變化，表現出機器人的金屬質感，並加入了一些科技感的色彩。飛船尾焰則以紅橙色的漸變來呈現，讓整個畫面更有動感。左側的彩雲以粉色、黃色和紫色暈染開來，與深色的太空背景形成強烈對比。

我想通過《未來太空城市》表達科技與自然共生的未來願景，也希望藉着這類充滿想象力的創作，帶動同學們一起感受藝術帶來的樂趣。

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