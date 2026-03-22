性教育｜孩子間純真友誼 如何訂立身體接觸界線？｜護苗信箱

張教授：

我的女兒就讀K3，與一名同班男同學是好朋友，由於兩家人住得很近，所以課外時間經常都一起玩耍。兩人經常手拖手，說再見時又會Goodbye Kiss對方的臉頰。我一直覺得沒甚麼問題，但丈夫有點擔心，因為不時都會聽到一些小朋友之間侵犯的事件。我不想破壞孩子們純真的友誼，該如何訂立界線呢？

丁小姐

孩子有必要學習友誼的界線。示意圖

張教授答：

作為父母，我們希望保護孩子免受傷害的心情是可以理解的；同時，從小教導孩子正確的自我保護觀念也是相當重要。由於兩個小朋友年紀尚小，他們之間的肢體互動，通常是純粹的友善表現，不必過度擔憂。此外，當他們進入小學階段後，交朋友的範圍會更廣，對象也會更加多元，異性之間的互動方式，也會受到同儕影響而有所不同。

「自我保護」和「尊重他人」的觀念應該從小開始建立。父母可以通過討論的方式，正向及健康地與孩子探討朋友之間的互動，並教導他們如何設身處地為他人着想。讓孩子明白，與他人的肢體和口語互動都需要考慮適當性。手拖手通常象徵着親密和信任，是小朋友表達友誼的一種方式。父母可以鼓勵孩子們在一起時肩並肩走，這樣既能保持友好，也能增進彼此的友情，而毋須身體接觸。

親吻臉頰在某些文化中被視為友好的告別方式，但隨着孩子漸長，這種行為可能會被誤解。可以鼓勵女兒以揮手或擊掌代替親吻，這樣不僅能保持輕鬆的氣氛，還能避免讓人感到不適。讓她明白，尊重他人的感受是友誼中非常重要的一部分。

此外，可以教導女兒用言語來表達友誼，例如說「我喜歡和你一起玩」或「你是我的好朋友」，這樣可在不涉及身體接觸情況下，增強彼此的情感連結。

通過這些方式，孩子能在保持友誼純真的同時，理解友誼的界線和建立適當的自我保護觀念。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈小朋友的友誼界線〉。

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