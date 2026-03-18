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何漢權 - 香港國家安全教育課程實踐｜教育現場

知識轉移
更新時間：14:40 2026-03-18 HKT
發佈時間：14:40 2026-03-18 HKT

國家向來都十分重現「一國兩制」在香港全面落實，這是中華民族偉大復興的重要篇章，但香港也要自立自強，在國際金融、法律、航運、服務、旅遊中心，乃至近年積極打造的創新科技中心，以及教育樞紐，各領域都要強身健體，互聯互通，才能融入國家發展大局。但美好的追尋，最大前設就是國家安全，這是不能含糊的事實。

國務院在2026年2月10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書（下稱白皮書），旨在全面回顧香港在推進國家安全，「由亂到治」走向「由治及興」的實踐過程，並通過釐清正確觀念來凝聚社會共識，明確指出維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。中央政府在這個問題上負有根本責任，而香港特區則負有憲制責任。

資料圖片
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白皮書強調，國家安全是開放且多元共存的安全，是確保社會繁榮穩定、長治久安的重要基石，也為市場注入穩定性，讓投資者對香港重拾信心。

筆者認為，白皮書的內容並非孤立的政治文件，而是與現行學校課程緊密結合。教育局早於2025年更新《香港國家安全教育課程框架》，涵蓋27個學科及8個學習領域，其核心精神與白皮書高度一致。例如在小學人文科加入如「小樹苗話你知」等延伸學習資源，協助學童認識白皮書內容；在初中公民、經濟與社會科及高中公民與社會發展科融入白皮書內容，幫助學生深入探討國家安全的實務意義。課堂以外，學校會全方位將國家安全相關內容融入各類活動，例如早會、展覽和比賽，通過潛移默化的教育，讓學生對國家從認知到認同，並為國家感到自豪。

近日教育局再發通函，為學校提供多方面的具體支援，以配合白皮書的發布。除了第一點提到的更新課程框架指引，並製作適合不同學習階段的教材資源，上載至教育局網站供學校使用，更設立「國家安全教育資源網頁」，方便學校選取合適的資源以支援學與教。

距離白皮書發布僅一個月，教育局便迅速對此作出回應，並採取全面的實際措施，是「效率」與「效能」兼備。教育局的迅速行動，不僅體現了行政體系的高效運作，更展現了政府將中央政策方針轉化為本地教育實踐的堅定決心。這種「政策轉化為課程」的能力，體現了「行政主導」是香港落實「一國兩制」、維護國家安全的重要一環。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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