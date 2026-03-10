何漢權 - 國在做 天在看｜教育現場

國在做，天在看，曾幾何時，日本軍國主義的四出侵略、掠奪，越發猖狂，幾乎整個亞洲都深受其害，中華大地遭害的面積最大、時間最長、軍民傷亡最多。

世界政局是美國領銜攪局，看新聞報道，特朗普接受媒體訪問，竟面不紅耳不赤地說出，最近伊朗受以軍空中飛彈轟炸，其中一間學校死傷數百人，是由伊朗自己誤炸所成。（中新社）

德國的納粹政府在歐洲的惡行，由標榜日耳曼民族偉大，騙取選民支持上台開始，到閃電入侵波蘭，到有計劃屠殺猶太人，到進軍俄國莫斯科，至吞象不成，失敗告終，期間對整個歐洲大陸各國老百姓的傷害，是罄竹難書。

歷史不遠，但一些國家的當權者對歷史教訓總是置若罔聞，一些奉行美西式民主體制的國家，依然是採取瞞騙、誤導、扭曲等方法取得民意，拿到選票，攫取公權與公財，背棄歷史，以假亂真，恣意妄為的行內政與外交之路，再次當選日本首相的高市早苗之「台灣有事」論，就有存亡威脅之論，是活脫脫地干預中國要完成完全統一，明明白白是挑釁中國，要復辟日本軍國主義的宣示。

至於美國，總統特朗普是昨天宣布加拿大是美國第51個州，明天說歐洲丹麥的格陵蘭應屬美國擁有，後天就要「擄走」委內瑞拉總統馬杜羅，再來是與以色列聯手攻擊伊朗，炸彈無眼，學校兒童都不放過，未來要整治的就是古巴。

世界政局是美國領銜攪局，看新聞報道，特朗普接受媒體訪問，竟面不紅耳不赤地說出，最近伊朗受以軍空中飛彈轟炸，其中一間學校死傷數百人，是由伊朗自己誤炸所成。究竟，美國有沒有認真調查真相？憑甚麼說是伊朗當局轟炸自己的土地，特別是學校，特別是自己的國民、自己的學生？抑或特朗普一如既往，從來不肯承認錯誤，相反，只要他下令的、同意的政策，就甚麼都精準，有異議的、逆意的行動，一定失誤，一定不精準，更且一定失望。

稍為站在人道與熱愛生命的立場，看到頹垣敗瓦、生靈塗炭，還能說出逞英雄的說話？今天世局，西邊處處動盪，見亂思安，究竟何處才有和平安歇之地？

不得不承認，美國為首及其聯盟，仍然是世界上軍權、金權、科技權的最強者，由此衍生的話語權與教育文化的掌控，東方的社會連香港在內，家長對能送子女往美國長春藤大學就讀，引以為榮。

但歷史行進，國在做，天在看，強大的羅馬可以建成，但終究是要滅亡的，教育是百年樹人，甚麼是良善價值，教育工作者仍得要清清楚楚與學生展開互動。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

