春分2026｜古代春分習俗與詩作介紹 元稹〈春分二月中〉中「雨來看電影」是甚麼意思？｜星島教室

春分，是二十四節氣的第四個節氣，一般在每年西曆的3月20日或21日。春分還有「春半」的別名，因為這一天，剛好是90天的春季分開一半的一天。這天太陽在赤道的正上方，南北半球的日夜時間近乎相等，所以這一天不止是春半，還是日半，白天和夜晚的時間，剛好各佔12小時。過了這一天，白天便比夜晚越來越長了，即諺語所說：「吃了春分飯，一天長一線。」

春分「三候」與「花信」

《春牛圖》（香港文化博物館）

春分的「三候」依次是「玄鳥至」、「雷乃發聲」和「始電」。唐元稹〈春分二月中〉詩：「二氣莫交爭，春分雨處行。雨來看電影，雲過聽雷聲。」乍看頗為有趣，怎麽唐代的人也會「看電影」了？其實說的正是春分三候，意思是到南方過冬的燕子，開始飛歸來築巢了，天氣開始有行雷閃電。「看電影」是指看到閃電的影子，可別誤會元稹穿越了，看到了現代的電影！

每個節氣有三候，自小寒至穀雨八個節氣，共二十四候。古人為每候選一種花為代表，於是有了「二十四番花信」。

春分「花信」，「一候」花是海棠。唐代宰相賈耽所著《百花譜》，以海棠為「花中神仙」。據說，有一次楊貴妃酒醉未醒，唐玄宗召見，高力士扶着她前來，唐玄宗看見楊貴妃的醉顏，笑說是：「海棠春睡未足耶！」這成了海棠花的經典話題。「二候」花是梨花。文人關於梨花最著名的詩句，莫過於白居易在〈長恨歌〉中，以「玉容寂寞淚闌干，梨花一枝春帶雨」形容楊貴妃的神韻，「梨花帶雨」一詞也成了經典。「三候」花是薔薇。薔薇花有白、黃、紅、紫等不同顏色，花最大的有「佛見笑」之名，香艷可人。古代的「薔薇露」或「薔薇水」就是現代的香水。梁朝簡文帝的〈詠薔薇〉詩句：「氤氳不肯去，還來階上香」，可見薔薇花香迷人。

農忙春耕

雖然立春是春季的開始，但氣溫真正開始回暖，卻是從春分開始。這時節，雨水漸多。諺語有云：「春分有雨家家忙，先種瓜豆後插秧。」農曆二十四節氣，有標示農耕階段的功能。春分是農作物開始生長，春耕播種插秧的大忙時節，正是為一年的秋收而開始籌備和開工的階段。對應這節氣的習俗和圖象，便是「春官」逐家逐戶送《春牛圖》，說些「風調雨順」、「五榖豐登」的吉祥話，讓主人開心掏錢出來。

農夫除了自己辛勤耕作，還要防止農作物受麻雀啄食的破壞，所以春分日便有吃湯圓的習俗。煮好的湯圓，除了自己食用，還會把不包心的湯圓，串在竹叉上，引誘麻雀啄食，認為這樣可以把麻雀的嘴黏住，防止牠們啄食農作物，這叫做「黏雀子嘴」。

春分習俗

春分飲食習俗，除了食湯圓，還有嶺南人的「春分吃春菜」，將野莧菜和魚片一同滾湯，稱為「春湯」。俗語有云：「春湯灌臟，洗滌肝腸。闔家老少，平安健康。」

舊時北京則流行食太陽糕，是由大米和白糖製成的糕點，印上紅太陽圖案，充滿朝氣，也象徵對未來美好生活的願景。春分的飲食宜清淡爽口，糯米、紅棗、豆芽菜、菠菜、梅子等皆是應節食品。

很多地區還有春分釀酒習俗。據說這天所釀的酒特別甘醇濃香，山西的陵川，還會用酒醴祭祀先農，以祈求富足豐收。

春分最具特色習俗是豎蛋遊戲。春分因正值春季中間，又是晝夜平分的一天，據說最容易將蛋豎起來，這天便有「中國民俗豎雞蛋」遊戲，故有「春分到，蛋兒俏」的說法。其他習俗還有踏青賞春等。

一年之計在於春，農家春分時節開始辛勤務農，才可有秋收成果。莘莘學子亦宜趁青春有活力而努力讀書，打好基礎。

冷知識 BOX：中華曆法是陰陽曆

中國的曆法，是混合陰陽曆。陰曆是以月亮為準計算日子，所以陰曆每月的十五或十六，是圓月之夜；陽曆則是以太陽為準計算日子，二十四節氣則屬於陽曆，故日子都固定在西曆每月的二至三天之內。古人認為一年有三百六十天，與現在一年三百六十五又四分一天的算法只差幾天。古人調節誤差之法，是相隔若干年，某個月會重複一次，稱為「閏月」，該年有十三個月，曆法便妥當了。

歷史充電站：春分祭日

在周朝的時候，春分有「祭日」的儀式。《禮記．祭義》：「祭日於壇。」便在春分祭日。這一傳統，一直延續到清朝。清潘榮陛《帝京歲時紀勝》記載：「春分祭日，秋分祭月，乃國之大典，士民不得擅祀。」可見祭日是一個隆重儀式，須由天子親自主持祭祀，祭祀之處，便是日壇。今日北京，除了聞名的天壇，還有地壇、日壇和月壇，分別祭祀天、地、日、月。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：仁濟醫院羅陳楚思中學中國歷史科老師姚世外

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