「光棍」一詞源於元明時期 最初唔係解單身漢 意思原來係...｜語文探驪

經常上網的同學，對「光棍」一詞想必不陌生。在普通話中，「光棍」多指單身人士，尤以單身男性為主。然而，這個詞最初的含義，並非指未婚者，而是指身無分文、靠招搖撞騙度日的無賴之徒。接下來，我們一起來看看「光棍」的起源與演變。

元明已有「光棍」

「光棍」一詞可追溯至元明時期。元雜劇《殺狗勸夫》中有「卻信着這兩個光棍，搬壞了俺一家兒也」；明代小說《石點頭》亦記：「被這班吃白食的光棍，上船搜出，一窩蜂趕上來，打的打，搶的搶，頃刻搬個罄空」。這些語境中的「光棍」皆指一無所有、以欺騙維生的人。其語義可能源於「光棍」的形象——一根光禿禿的棍子，像無賴之徒：一無所有、爛命一條。這一含義在粵語文化中亦有所保留，如上世紀粵語老歌《光棍遇着冇皮柴》，一根光禿禿的棍遇上一根沒有皮的柴，誰也佔不到便宜。

然而「光棍」用來指代單身的含義，早在明代已經出現。《初刻拍案驚奇》中記載：「小牛又不曾有妻小，是個光棍哩」。此處的「光棍」即指「單身漢」，而這一用法在現代社會中尤為流行。

近代「光棍節」興起

據說，現代「光棍節」的起源可追溯至上世紀90年代的南京大學，當時4名單身男生以「1」象徵光棍，將11月11日定為「光棍節」，而這一校園文化隨着網絡傳播而擴散，逐漸成為單身族群的象徵。2008年之後，隨着電商崛起，「光棍節」包裝為購物節日，「雙十一」遂演變為全民參與的消費狂歡。如今，人們提及「光棍節」，更多聯想到的是購物，而非單身本身。

隨着網絡語言的快速發展，以「鍵盤」數字表意的表達方式大大推動了「光棍」一詞的流行與普及，如用「88」表示「再見」、「555」模仿哭泣聲、「666」讚歎他人出色等。當然，回想這種以數字承載寓意並非新事物，民間也長期偏好「8」、「168」象徵吉祥祝福；而正是這種既有的文化基礎，結合網絡的高速傳播，使「光棍」一詞得以迅速流行，並在特定語境中被不斷強化與延展。

文：香港中文大學文學院二年級學生 曾穎妍

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題為〈談「光棍」〉。

