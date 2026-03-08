林溢欣 - 寫給中六同學的話（下）｜中新學林

無悔於心，因為你曾經在認知的這個當下奮發，戰鬥到底，這就是心態；傾力付出，因為你知道每次的書寫都是自己堅韌的磨練，不輕言棄，這就是姿態。

新年我有個習慣，總會花上一個下午寫揮春給我的學生。今年我想了良久，最後寫了「順風執炬，星海長明」8個字。其實，人生或順風或逆風，但要謹記，火炬要長執於手。因為光明不能總靠別人為你點亮，你的星辰大海，其實盡在手中。只要你長執光明，自能從近到遠，照出星火漫天。

而你們的老師，我，依然有一顆外人難以相信的赤子之心；依然在每個失眠或工作的夜裏，會為你們突如其來的讚賞而感到高興；依然會為你們學習豁然開朗的模樣而雀躍；依然會為即將離別的時刻感到難過。別人說做老師很難，其實也很容易。熱情投入，然後用心教好每一課，幾乎就是我每個學年的使命。

網上圖片

你們說過的話、寫過的卡，都會是我生命裏重要的一部分，讓我時常翻閱，滋養生命。也請你們盡量記得我的身影，因為人生裏的緣份其實很單薄，有時需要主動伸手握緊。有人說過教書的意義是生命的傳承。工作這麼多年之後，在不同領域碰見過很多舊生，都會說起「我係你某年的學生……」、「當年你說過……」，很多感動的場面，都會是我往年記憶最大的盛載。

多謝每一個懂得感恩的你們。因為補習老師這份工作，很多時候，都是孤獨而且無法得到外人明白。你們是我唯一的出口，所以我堅持在這裏寫下我的感受、我的想法。

離別之後，世界還是會運轉如初。但你我的心境都會帶點不同了。希望在人生下一個關口，你們依然記得我，會說句「你好，我是你的舊生」。然後報上名來。而那時，我也許已經在人生的其他路上走着了。但放心，我能保證我依然是我，依然是你們當初認識的那個。

祝星光璀璨！

電郵：[email protected]

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

