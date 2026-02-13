林溢欣 - 寫給中六同學的話（上）｜中新學林

終於來到這一天。不知多少人每個星期的某一個時間，總會到某一間分校，與我在同一個節點見面。緣份是很奇妙的東西，很多原因的交集，然後突然又會錯開，從此在彼此的人生軌跡裏自行上路。是的，又一年了，轉眼原來已是最後的課。

對於補習老師而言，這個職業最有趣的地方是，自己隨着年月變老，而學生永遠是這個年齡層。每一年，無例外的，見證這個歲數的你們經歷學業的掙扎，而自己在旁一邊替你們扼腕，一邊為你們感到艱辛。是的，我駕輕就熟的事，對你們而言卻是一生只有一次的大事。所以不敢懈怠，也不敢輕言休息，別人問我為甚麼如此拼命時，我腦海想到的卻是：對你們而言，這課永遠只經歷一次。

教了這麼多年，說是桃李滿門也一點不自驕。但這些年最大的感受，卻是學生沒有了以前的熟絡。這些年網課興起，很多同學與我其實是「素未謀面」，電腦螢幕前的「那位」賣力教書，你們低頭抄寫筆記，我們幾乎是沒有接觸的。過去的教學，網課不多，真人班、錄影班都在分校，我常會探望不同的錄影班學生，多少有碰面的機會。

但時代的洪流無法抵抗，佔比例較多的網課學生，也許對我只有教學時間的認知，沒有了談天說地的課前時間，也失去了拉近情誼的機會。也許還因為這一代不容易流露情感吧，總覺得不容易走進你們的世界，了解更多的你們。

但我還是10多年前的我，依然在意每一節課、每本筆記，以至於每一個你們。有人曾經說過，補習老師只是一份「短工」，但我用10多年的時間證明我依然在乎，也依然願意付出百分百的自己。

這些年看着凝皓創立，到走了4年時光，你們對這裏的感情當然不如我這般深，只是從零開始需要勇氣，也需要用心灌溉，而賞花者卻也必然是你們。我一邊努力守好掌舵者的角色，希望凝皓沒有與我當初想像的方向錯開太多，也一邊守好自己中文科導師的底線，想方設法將最好的課堂和教材，送到你們手上。

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

