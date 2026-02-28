林溢欣 - 寫給中六同學的話（中）｜中新學林

所以，有些網絡的說法，我從不予回應。有些因為與事實不符，更多是因為價值觀無法強求，難以說服一些有偏見的人。就如這麼多年以來，我依然堅持筆記的技巧必須要予以示範，用歷年試題、自擬題目印證技巧是否可行，讓學生從不同作品中參照，但總有批評聲音說筆記太厚，說甚麼補習追求是精簡云云。

少了一些學生當然不會察覺，但說穿了，就是補習老師付出不夠。因為你做多了，選擇權在學生，有些人會看，有些人不會，他們有自己的抉擇。但作為老師，你努力做多點，總是有益無害。是的，害處就是老師睡眠時間少了，印刷成本高了，而對學生而言，就只有書包重了而已。

我在課上說，正如你去吃一頓晚飯，付了同一個價錢，餐廳還免費地提供了無限量海鮮放題，真的有人會去挑剔，說他們「多此一舉」嗎？不做多麼容易，做了得不到讚賞反遭批評才是荒謬。這是我多年來堅守的其中一個例子，因為我依然不敢造次，不會因懶惰然後找個藉口帶過自己的責任。

網上圖片

我們每個人都有自己的責任，於我而言，是竭力教好每一課；於現在的你們而言，是竭力寫出答案，應對這場考試。作為你們的領隊、教練，我不會說這場路跑的結果不重要，跑出好成績的，也許因此走出了人生另一條坦途。但既是路跑，就有輸贏，就有名次。

你們應該慶幸的是，現在的社會後路相應多了，這場路跑即使輸掉，人生處處都有馬拉松，還可以重來。但作為教練，勝負未分，我不容你們提早放棄，因為即使輸掉，跑步的姿勢和心態，依然是我最在乎的東西。

考試其實不是一天，也不是一星期、一個月分勝負的。這場路跑，你我心中都有個梗概。平日花的時間、心血，都是你腳力的累積。但最後的階段，卻也不能被過去所束縛和限制，兩個星期、一個月也許不能改頭換面，但「逃出生天」、「錦上添花」卻是常常發生的事。而最重要的是，如我所言，跑步的姿態和心態，對你們的未來才有意義。

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

