陳淑儀 - 善用「智啟學教」撥款，以科技賦能教育新篇章｜來論

行政長官在《2025年施政報告》中提出進一步推動中小學的數字教育發展，教育局亦宣布從優質教育基金撥出20億元，落實數字教育策略發展督導委員會所制定的各項支援措施。作為一所小學的校長，我既感到方向清晰，也深深體會到前線學校對相關支援的殷切期望。在人工智能迅速發展的今天，「AI for ALL subjects」不再只是口號，而是我們每天在課室裏面對的現實課題。

教育局推出「『智』啟學教」撥款計劃，成功申請的學校可獲一筆過50萬元的資助，發展人工智能輔助學與教。對學校而言，這筆資源不單是一項資助，更是一個契機——讓我們有空間及彈性，嘗試把人工智能融入教學設計，推動學校的數字化轉型。

回歸教育本心：務實推動校本人工智能發展

近年我們都看到，人工智能已逐步滲透生活各層面。學生接觸科技的機會愈來愈多，但如何引導他們正確、有效地運用，才是教育的責任所在。而學校在推動人工智能教育時，往往面對兩個核心課題：一是將如何讓AI融入日常教學流程，而非零散的示範活動；二是建設完善的基礎設施，確保所有學生都能受惠。

務實選材 實效優先

在實際運用上，學校可利用撥款購置、訂閱或租用人工智能裝置及相關服務，以提升學生的人工智能素養與技能；亦可資助學生參加由學校舉辦或認可的校內外活動，讓他們在真實情境中應用所學。對不少學校來說，這正好回應了學校在推動AI輔助教學方面的資源需求。

值得一提的是，坊間的「校本AI應用方案」僅為眾多選項之一，未必適合所有學校。從用家角度出發，我認為學校毋須追求標新立異，更重要的是按實際需求，選用市場上成熟可靠的平台或工具，讓教師安心使用，讓學生真正學得其所。

面對市場上林林總總的人工智能平台與配套方案，我們更應保持審慎。與其急於採購，不如先釐清教學目標，了解相關工具的技術內涵、穩定性與可持續性。教育局將於今年公布《中小學數字教育發展藍圖》，為本港數字教育訂立清晰路向與支援策略。我們可以先掌握藍圖方向，再結合校情，制定合適的人工智能師訓與學生學習方案。

對焦校情，策略先行

在具體推行方面，我有以下幾點建議，供同工參考：

1. 制定詳盡計劃：在申請撥款前，學校應制定詳細計劃，明確人工智能的應用範疇、預期目標與時間表，確保撥款用得其所。

2. 進行需求評估：在使用資金前，可進行全校性需求評估，了解師生在使用人工智能工具的具體需要，從而制定針對性措施。

3. 善用專業人才：可考慮聘請或培訓具備AI技術背景的專業人士，協助教師掌握相關工具，提升教學質量。

4. 建立交流平台：學校可設立教師交流平台，鼓勵分享使用AI工具的經驗與成果，促進資源共享與專業共進。

5. 鼓勵家長參與：透過舉辦講座或工作坊，協助家長了解AI在教育中的角色，爭取他們對學校數字教育策略的支持。

6. 完善反饋機制：定期檢視計劃執行情況，並收集師生意見，以便因應實際情況調整策略，實現持續改進。

裝備教師，落實 AI 賦能

人工智能無疑能成為學與教的強大助力，但成功的關鍵仍在於使用者——教師。要實現人工智能賦能教學，教師必須掌握AI的基本概念、技術與工具，善用學習管理系統、自適應學習平台等應用；同時具備將人工智能有效融入課程設計的能力，規劃以學生為中心的教學活動，激發學習動機與參與度，並緊扣學習目標。

因此，我十分鼓勵在校內成立跨學科的「AI教學探究小組」，透過定期舉辦學科培訓、共同備課及同儕觀課，將AI元素融入課堂設計，並引入混合式學習等多元化教學策略。與此同時，教師亦須持續進修，緊貼人工智能在教育領域的最新發展，保持教學的前瞻性與專業能量。

數字教育並非一蹴而就，而是一段需要耐心與實踐的旅程。「『智』啟學教」撥款計劃為學校提供了一個穩健起步的機會。只要我們以學生學習為本，審慎規劃、循序推展，人工智能必能成為教學的助力，為香港教育開啟更具活力與創意的新篇章。

文：陳淑儀校長（香港資助小學校長會主席、油蔴地天主教小學(海泓道)校長、 國家教育部新時代中小學「雙名計劃」港澳地區名校長、香港教育大學教育發展與創新學院「學院學人」）

