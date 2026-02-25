教育評議會對2026《財政預算案》的意見｜來論

陳茂波司長於今日（25/2）發表了本年度的《財政預算案》，我們樂見政府財政漸見盈餘，亦喜見這次《財政預算案》除了一些惠民政策外，是一份具明確發展方向的預算，由人工智能、人才培育到北都大學城發展都有着墨，期望政府能一步一步帶領香港的經濟起飛，並配合國家發展，建立教育強國。

預算案中較多提及的是善用香港專上教育的優勢來吸人才和留人才，本會十分認同。尤其是「遊學香港」，鼓勵專上學院在暑期舉辦自資遊學團，可讓更多人認識香港的優質教育。在這方面，教育評議會有幾項建議：

一、可結合辦學團體，以及民間教育團體為東南亞、一帶一路及內地中、小學生舉辦暑期研學團，可住大學宿舍，並於大學及中、小學上課，這樣可為「遊學」轉化成往後「留學」，從而為「門常開」政策加力，吸引不同地方的學生和優才子女報讀港校。

二、政府除了教育局支援外，海外及內地經貿辦，甚至是各地大使館亦應協助宣傳，或建立平台讓有心舉辦者能接觸海外及內地的參加者，否則便是流於口號，成事困難。

三、遊學團需配套，建議政府設有力政策，鼓勵民間團體，制定一些與東南亞相關的遊學路線，讓他們了解香港的文化和歷史，令遊學團更吸引。

本會亦十分認同「城中學舍計劃」，對吸引外地學生來港很有幫助，惟本會建議有關宿舍管理，應外判予一些大學、辦學團體或有管理學校經驗的社福機構跟進，因學生來到異地求學，會遇到不少問題，切勿將學生宿舍只變成地產項目。「城中學舍」需設立社監、代監護人、輔導老師及社工等協助及監管學生，否則會引起很多問題。

另外，全面數字化是這份《財政預算案》的重中之重，教評會樂見教育局在這學年已撥款5億元來推動校本人工智能課程，期望《中小學數字教育發展藍圖》能盡快出爐，亦建議優質教育基金能批出更多切合教育發展需要的資助計劃。教育局及院校雖然肩負了培訓AI人才的工作，但要入校觀課和制定校本課程，還請優質教育基金資助辦學團體及民間教育機構來舉辦有關活動。

隨着航天迅速發展，近來不少學者及企業都提出航天與人工智能結合，在此方面希望政府有更長遠發展，同時加強航天教育。

至於教育局積極完善教師註冊機制，研究修訂《教育條例》，引入執業證書和定期更新要求，以確保所有任教於香港學校的教師均為適合及適當人選，維護教師團隊的專業質素。本會十分支持，惟此計劃尚有一年過渡期，期望教育局多聽各方意見，如何落實教師進修時數和處理代課老師資格兩方面，都為業界特別關注，應再仔細商量。

教育局於去年成立「優化學校津貼專責小組」，一方面優化撥款使用，另一方面也減少了部分資助（每年減少約 2%），本會明白及諒解這安排，期望日後政府財政較充裕時，能補回有關撥款，令學生再次獲益。

幼稚園在這幾年間經歷寒冬，本會感謝教育局能予以體諒，在這學年不會下調他們的部分資助，同時，教育局會整合「幼稚園活動津貼」和「幼稚園聘任代課教師支援津貼」，讓業界靈活運用。整體來說，本港中、小、幼學校都正面臨收生不足的問題，本會多年來都提出「門常開」全線收生政策的建議，期望局方能加快進行，引入內地及東南亞的適齡兒童入學，相信如果政府能開綠燈，並加以合適的配套，以香港的優質教育，不難吸引外地及內地學生來港就讀，這樣才能保持香港教育的優勢，為國家打好教育強國的根基。

文：教育評議會執委會

