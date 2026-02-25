Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱中小學津貼資源重整 消息：教育局已成立「優化學校津貼專責小組」

教育新聞
更新時間：13:53 2026-02-25 HKT
發佈時間：13:53 2026-02-25 HKT

新一份《財政預算案》出爐，政府在2026/27年度的教育總開支達1119.75億元，與去年相若，約佔政府總開支13.3%。隨着政府進行資源整合，中小學津貼亦面對資源重整，消息指教育局已成立「優化學校津貼專責小組」，向教育界諮詢運用中小學津貼的情況，將以「簡政放權、拆牆鬆綁、靈活運用、提升效率、善用公帑」的原則，制訂優化措施，以配合學校發展需要和長遠規劃。

優化「擴大的營辦開支整筆津貼」 合併部分單項津貼

據了解，措施包括優化「擴大的營辦開支整筆津貼」、加入更多單項津貼並以整筆撥款的形式發放、合併部分性質及適用範疇類似的單項津貼、放寬津貼使用限制、精簡財務匯報要求，以及延長各一筆過津貼的使用時限。消息指，有關調整是希望學校能按發展需要和緩急優次，更靈活地運用資源、並減省學校的行政工作，並提供空間於2026/27及2027/28年度調整公帑資助學校的一般資助。

參與「幼稚園教育計劃」的非牟利幼稚園，據悉當局了解幼教界的需要後，將凍結幼稚園教育計劃下「單位資助」有關其他營運開支的部分，不會進一步下調，並會整合「幼稚園活動津貼」和「幼稚園聘任代課教師支援津貼」，幼稚園可保留相關餘款按原有用途運用，亦可運用「單位資助」及其他現有資源，按校本需要統籌相關開支。

