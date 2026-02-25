財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧

【財政預算案2026/派糖/懶人包/薪俸稅/差餉/免稅額】財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，受惠印花稅收入增加，本財政年度經營帳目可提前恢復盈餘，綜合帳目更成功「轉虧為盈」，錄得29億元盈餘。今年預算案「派糖」力度有所增加，包括薪俸稅退稅上限增至3000元、寬免首兩季住宅物業差餉，基本、子女及供養父母免稅額亦有提升。《星島頭條》總結今次財政預算案8大派糖措施，讓讀者一文睇清！

財政預算案2026｜8大派糖措施

寬減首2季住宅物業差餉 每戶上限500元

寬減2026/27年度首2季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約315萬個住宅物業，政府收入將減少約31億元

寬減2026/27年度首2季的非住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約44萬個非住宅物業，政府收入將減少約4億元

寬減薪俸稅和個人入息課稅 上限3,000元

寬減2025/26課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，全港約212萬名納稅人受惠。有關扣減會在2025/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約53億元

寬減2025/26課稅年度100%的利得稅，上限為3,000元，全港約17萬1千家企業受惠。有關扣減會在2025/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約5億元

子女免稅額增至14萬元 已婚人士免稅額增至29萬元

建議由2026/27課稅年度起：

(1) 把基本免稅額及單親免稅額由132,000元增加至145,000元，已婚人士免稅額由264,000元增加至290,000元，約有209萬名納稅人受惠，每年稅收減少約35億6千萬元；

(2) 把子女免稅額及額外子女免稅額由130,000元增加至140,000元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6億8千萬元；以及

供養60歲或以上父母或祖父母免稅額增至5.5萬元

(3) 增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9億7千萬元。具體調整如下：

供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由50,000元增加至55,000元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；

供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由25,000元增加至27,500元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；以及

父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由100,000元增加至110,000元。

向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於1個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約65億元。

財政預算案2026並無提及有關「現金發放計劃」、「消費券」相關內容。

向BUD專項基金注資2億元

網購普及和消費模式改變，對部分行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。

「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）一直深受企業歡迎。政府會向基金注資2億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗15萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。

長者社區照顧服務券增至1.6萬張

政府下年度起把長者社區照顧服務券增加4千張至1.6萬張，以及把長者院舍照顧服務券增加1000張至總數7000張，預算每年總開支分別約12億和19.7億元。

款項將可直接匯入指定內地銀行帳戶

政府年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。

長者醫療券獎賞先導計劃延長兩年

「長者醫療券獎賞先導計劃」亦會延長兩年至2028年底，當長者在同一年度使用醫療券支付檢查或慢病管理等特定基層醫療服務累計達1000元，便可獲500元醫療券獎賞，涉及額外開支約10億元。

增加450個日間、住宿及學前名額

政府會加強康復服務，在下年度增加約450個日間、住宿及學前名額，涉及額外開支每年約1億700萬元。政府亦會為接受「到校學前康復服務」的學童，在升讀小學後的第一個學期提供銜接和支援服務，涉及額外開支每年約2億6千萬元。

財政預算案2026｜支援青年

推傳媒專題內地實習計劃

政府會為青年提供更多內地和海外交流和實習機會，包括推出全新的「傳媒專題內地實習計劃」，並會額外撥款6000萬元持續推展「民青局國際青年交流資助計劃」。

為大專學生提供3600個政府短期實習機會

將為大專學生提供約3600個在政府部門及公營機構的短期實習機會，讓有志於公共服務的年輕人累積經驗。

