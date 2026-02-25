財政預算案2026懶人包｜8項教育+育兒資訊一文睇清 免稅額增加/教育補助 生仔仲有無派糖？

財政預算案2026懶人包︳《財政預算案2026》於今日（26日）上午11時公布。財政司司長陳茂波早前透過，《財政預算案》將採用「紫色封面」，寓意香港經濟內生動力不斷增強。今次《親子王》就為各位家長最關心的教育+育兒資訊，即睇《財政預算案2026》派糖有無你份！

財政預算案2026懶人包1：免稅額增加

單身人士免稅額將由13萬提升至14萬5000，而已婚人士免稅額由26萬4000增加至29萬，將有209萬人名納稅人受惠，每年稅收減少約35億6000萬元。另子女免稅額由13萬增加至14萬，將會有36萬名人士受惠，每年稅收減少約6億8000萬元。

增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9億7000萬元。具體調整如下：

供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由5萬元增加至5萬5000元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；

供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由2萬5000元增加至2萬7500元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；

以及父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由10萬元增加至11萬元。

財政預算案2026懶人包2：寬減差餉及2025/26課稅

政府將寬減2026/27年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約315萬個住宅物業，政府收入將減少約31億元；另會寬減2026/27年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約44萬個非住宅物業，政府收入將減少約4億元。

並會寬減2025/26課稅年度100分之100的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3000元，全港約212萬名納稅人受惠。有關扣減會在2025/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約53億元；寬減2025/26課稅年度100分之100的利得稅，上限為3000元，全港約17萬1000家企業受惠。有關扣減會在2025/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約5億元。

財政預算案2026懶人包3：領取社會保障金發放多一個月補助

以及向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約65億元。

財政預算案2026懶人包4：20億元推進中小學數字教育 開展校本AI教育項目

財政司司長會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與。除了經濟商業發展，亦看準AI會為社會及就業市場帶來新機遇。當局將為此撥款5000萬元，推動社會各層面普及認知及應用AI。政府將邀請不同公營機構、科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，藉此提升學生、青年及公眾對AI的認知，亦會負責任地運用AI。

同時自2025/26起的3個學年，各間資助大學將新增共27個與STEAM相關的學士學位課程，包括AI、創意產業、數據科學等。另外，自資專上院校的AI相關課程，將自2027/28學校開始，優先列入為「指定專業/界別課程資助計劃」，職業訓練局高級文憑課程的必修資訊科技單元，將會涵蓋AI應用。

另外，僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，將會提供包括AI應用的各種「技能為本」培訓，藉以提升本地勞動人口的競爭能力。 為推動中小學數字教育，「優質教育基金」已預留20億元用作開展「校本AI教育項目」，同時會資助學生參加相關活動。為提升AI教育，政務亦會為教師提供AI培訓。

財政預算案2026懶人包5：提供3600政府部門及公營機構實習名額支援青年

政府為提供更多內地和海外交流和實習機會予青年，將會推出全新的「傳媒專題內地實習計劃」，同時會額外撥款6000萬元，持續推動「民青局國際青年交流資助計劃」；亦會提供約3600個政府部門及公營機構的短期實習機會，讓有志於公共服務的青年累積經驗。

財政預算案2026懶人包6：婦女發展及加強支援在職家庭

為加強支援在職家庭，會資助獨立幼兒中心的服務名額，現時已超過1,530個，較去年增加約12%；由下年度起，「婦女自強基金」的年度撥款會增至3000萬元，助婦女全面發展。

財政預算案2026懶人包7：支援殘疾人士

政府會加強康復服務，在下年度增加約450個日間、住宿及學前名額，涉及額外開支每年約1億700萬元；政府亦會為接受「到校學前康復服務」的學童，在升讀小學後的第一個學期提供銜接和支援服務，涉及額外開支每年約2億6000萬元。

財政預算案2026懶人包8：促進就業

政府推出的「再就業津貼試行計劃」反應理想，自推出一年半以來已錄得超過3萬7000宗就業個案，下年度的撥款會增加至2億2千2百萬元。另外，亦會繼續推動「中高齡就業計劃」，同時為鼓勵僱主聘用年滿40歲或以上人士，並提供在職培訓。僱主聘用每名合資格人士，每月可獲發最高5000元津貼，為期3至12個月。計劃去年資助近4500宗個案。此外，再培訓局去年亦為50歲或以上人士專設兩項新培訓課程。

資料來源：新聞公報






