財政預算案2026︱推3幅土地及100億貸款予北都大學城發展校舍 消息：大學城用地增至約100公頃

《財政預算案》繼續推出措施，建設香港成為國際教育樞紐，包括短期內會推出三幅位於洪水橋／厦村新發展區的土地，供進駐北都大學城的資助大學和應用科學大學申請發展校舍，並預留一百億元，以貸款方式支持校舍建設。消息指，當局經諮詢後，把北都大學城用地面積由早前公布的90公頃，增加至約100公頃，當中牛潭尾用地由約46公頃，增至不多於52公頃，洪水橋用地則由原先5公頃增至約9公頃。

「城中學舍」收約25個申請

發展局早前推出啟德、小瀝源和東涌東的用地，發展專上教育學生宿舍，消息指用地將供資助大學和應科大發展，下月20日截止提交意向書，如反應良好最快年內推售土地。另外「城中學舍」計劃截至本月初為止，政府共收到約25個申請，涉及約5100個宿位，包括23個改裝項目和2個私人土地發展項目。由於各項目的改裝情況不一樣，政府會尊重發展商的情況，不會為供應宿位時間定下「死線」。

在「留學香港」方面，大學教育資助委員會已撥出4000萬元供八間資助大學宣傳「留學香港」品牌，消息指政府期望八大能運用相關撥款，協助推動「遊學香港」品牌，期望各校從科技創新、商業創意、藝術文化等，舉辦更多高增值遊學產品，加深海外學生認識本港，進而吸引更多人來港留學，教育局將借助海外經貿辦、駐內地辦事處等渠道協助院校宣傳。

減八大與職訓局經常撥款

大學方面的資源優化措施仍然持續，包括減少向教資會大學和職業訓練局提供的經常撥款每年2%，並會在2026/27年度刪減合共156個職位，包括轄下的教資會秘書處和在職家庭及學生資助事務處；八大「回水」予政府的程序，料於今年第一季完成，截至去年6月3日，八大財政儲備共有1515億元，「一般發展及儲備基金」共約70億元。針對政府計劃回撥部分基金，消息指「自資專上教育基金」已預留9.1億元供未來5年使用，「獎學金基金」則會預留10.1億元，強調回撥款項不影響基金運作。

