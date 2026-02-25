Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱推3幅土地及100億貸款予北都大學城發展校舍 消息：大學城用地增至約100公頃

教育新聞
更新時間：14:05 2026-02-25 HKT
發佈時間：14:05 2026-02-25 HKT

《財政預算案》繼續推出措施，建設香港成為國際教育樞紐，包括短期內會推出三幅位於洪水橋／厦村新發展區的土地，供進駐北都大學城的資助大學和應用科學大學申請發展校舍，並預留一百億元，以貸款方式支持校舍建設。消息指，當局經諮詢後，把北都大學城用地面積由早前公布的90公頃，增加至約100公頃，當中牛潭尾用地由約46公頃，增至不多於52公頃，洪水橋用地則由原先5公頃增至約9公頃。

「城中學舍」收約25個申請

發展局早前推出啟德、小瀝源和東涌東的用地，發展專上教育學生宿舍，消息指用地將供資助大學和應科大發展，下月20日截止提交意向書，如反應良好最快年內推售土地。另外「城中學舍」計劃截至本月初為止，政府共收到約25個申請，涉及約5100個宿位，包括23個改裝項目和2個私人土地發展項目。由於各項目的改裝情況不一樣，政府會尊重發展商的情況，不會為供應宿位時間定下「死線」。

在「留學香港」方面，大學教育資助委員會已撥出4000萬元供八間資助大學宣傳「留學香港」品牌，消息指政府期望八大能運用相關撥款，協助推動「遊學香港」品牌，期望各校從科技創新、商業創意、藝術文化等，舉辦更多高增值遊學產品，加深海外學生認識本港，進而吸引更多人來港留學，教育局將借助海外經貿辦、駐內地辦事處等渠道協助院校宣傳。

減八大與職訓局經常撥款

大學方面的資源優化措施仍然持續，包括減少向教資會大學和職業訓練局提供的經常撥款每年2%，並會在2026/27年度刪減合共156個職位，包括轄下的教資會秘書處和在職家庭及學生資助事務處；八大「回水」予政府的程序，料於今年第一季完成，截至去年6月3日，八大財政儲備共有1515億元，「一般發展及儲備基金」共約70億元。針對政府計劃回撥部分基金，消息指「自資專上教育基金」已預留9.1億元供未來5年使用，「獎學金基金」則會預留10.1億元，強調回撥款項不影響基金運作。

延伸閱讀：

財政預算案2026︱中小學津貼資源重整 消息：教育局已成立「優化學校津貼專責小組」

財政預算案2026懶人包｜8項教育+育兒資訊一文睇清 免稅額增加/教育補助 生仔仲有無派糖？

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
5小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
02:38
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
21小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
9小時前