財政預算案2026︱削2%中小學資助 成立專責小組優化津貼措施

新一份《財政預算案》出爐，政府在2026/27年度的教育總開支達1119.75億元，與去年相若，約佔政府總開支13.3%。隨着政府「資源效率優化計劃」，中小學津貼亦面臨重整，教育局已成立「優化學校津貼專責小組」制訂優化措施，最終達至中小學在26/27年度起每年削減約2%資助。有中學校長建議優化「擴大的營辦開支整筆津貼」（EOEBG），提高學校的財政彈性。當局亦決定凍結幼稚園「單位資助」下其他營運開支部分，並整合兩項現行津貼，讓學校保留現有餘款靈活運用。

校長籲優化EOEBG「打通櫃桶」

繼去年將「營辦/擴大營辦開支」總津貼額削減一成，亦不再按通脹調整後，當局成立「優化學校津貼專責小組」檢討學校日常津貼。消息指，小組以「簡政放權、拆牆鬆綁、靈活運用、提升效率、善用公帑」的原則，制訂優化措施，包括優化EOEBG、加入更多單項津貼並整筆撥款發放、合併部分性質及適用範疇類似的津貼、放寬使用限制、精簡財務匯報要求，及延長一筆過津貼的使用時限等。據悉當局期望學校能按發展需要與緩急優次，更靈活地運用資源、減省行政工作，最終為2026/27至27/28年度，每年削減公帑資助學校一般資助約2%提供空間。

津貼中學議會主席李伊瑩建議政府進一步優化EOEBG，納入個別單項津貼，達至「打通櫃桶」的效果，「以往很多單項津貼可能未必用足，併入可提高財務彈性」。她亦認同延長一筆過津貼的使用時限，認為有助學校合理規劃之餘，也可避免未用完津貼，便因期滿而退還當局。教育工作者聯會則期望，當局以學生學習福祉為首要考慮，制定適切的津貼整合方案，減少對學界衝擊。

幼園津貼拆牆鬆綁 紓緩壓力

截至上月，有18間幼稚園於今學年內結束營運，幼教界面對營運壓力。據悉當局決定凍結「幼稚園教育計劃」的單位資助額，但會把「幼稚園活動津貼」和「幼稚園聘任代課教師支援津貼」併入單位資助額。幼稚園可保留餘款，亦可運用單位資助與優質教育基金等資源，按校本需要統籌開支。教聯會建議政府為幼稚園進一步拆牆鬆綁，如容許半日班與全日班帳目互相補貼，以紓緩幼園的財政壓力。

