敬師︱香港華仁書院敬師日 特色「學生授課」活動 體驗教師艱辛

香港華仁書院一直都重視敬師傳統，於上月舉行年度「敬師日」活動。當日全校師生聚首一堂，透過校友講座、音樂表演及華仁特色「學生授課」環節，向教職員致以敬意。九龍華仁校友、香港華仁前家長、醫院管理局前行政總裁高拔陞亦有現身，與年輕校友對談，分享校園生活點滴。

體驗教師工作 感受當中辛酸

中六生在台上分享對老師的感激之情。學校提供

活動當日，即將畢業的中六級各班代表首先在講台上訴說過去六年與老師的相處經歷，表達感激之情。然後，就是華仁傳統的「學生授課」環節，老師將課室交予中六生及學生會成員，讓後者向中一及中二生授課，體驗管理課堂與傳授知識的辛勞。與此同時，其他師生亦齊集禮堂，欣賞由不同學生音樂團體帶來的精彩演出。

即將畢業的中六生與老師合照。學校提供

校方亦邀請了九龍華仁校友、香港華仁前家長、醫院管理局前行政總裁高拔陞回校進行主題講座。高拔陞與兩位年輕校友同台對談，重溫當年校園生活的點滴，並分享華仁的耶穌會教育如何形塑他們的職業生涯與人生觀。他們特別提到昔日恩師的教誨與陪伴，令在座師生深受啟發。

延伸閱讀：

升中︱港華、皇仁等5校獲批中一4班變5班 教育局：持續檢視有關安排 因應實際情況優化

《尋秦記》新生代項羽朱鑑然 九龍華仁畢業 附收生準則