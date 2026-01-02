《尋秦記》新生代項羽朱鑑然 九龍華仁畢業 附收生準則

讓不少人翹首以待的電影《尋秦記》，終於在大除夕上映，該片首日即以1481場次，創下香港電影史上開畫首日場次最多紀錄，港澳票房更高達1129萬元，擊敗《破．地獄》，榮登香港影史首日最高票房冠軍。電影中，古天樂飾演的項少龍之子項寶兒（即後來的項羽）已長大成人，並由新一代演員朱鑑然飾演，戲份不少。現實生活中，原來他也是一名高材生，中學時就讀於傳統名校九龍華仁書院，亦曾是香港游泳代表隊成員，其後留學於加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia），主修人文地理，可謂「文武雙全」。

與父親為兩代「九華」人

這位新一代「項羽」，早年隨家人移民加拿大，1997年回流香港，中學就讀九龍華仁書院。他曾於2024年出席該校百年校慶，其後在社交平台分享與父親的合照，父子倆皆穿上校服，並幽默寫道，「介紹返我師兄/老竇，74年畢業、06年畢業」，原來父子兩代皆為「九華」人，難怪結伴出席母校的校慶。

在「武」方面，朱鑑然14歲時已入選香港游泳代表隊，曾代表香港出戰全國運動會、東亞運動會及亞運會，曾創男子短池400米個人混合泳香港紀錄。他曾在過往訪問中透露，2012年曾嘗試挑戰奧運資格，可惜未能成功，於是選擇退役，大學畢業後轉戰演藝路，最終憑努力成為今日大銀幕上的「項羽」。

九龍華仁書院創校逾百年，一直秉持Men for and with others的精神，不僅要為他人服務，更要與他人同行。事實上，該校校友遍及社會各界，包括現任行政長官李家超、教育局副局長施俊輝、勞工及福利局副局長何啟明、九龍倉集團主席兼常務董事吳天海、資深大律師梁定邦等等，人才輩出。

今日（2日）是26學年中一自行分配學位首日接受申請的日子，有意為兒子報讀九龍華仁書院的家長，也可以留意該校的收生安排。在2026/27學年，該校的自行分配學位共有50個。根據該校的網頁，收生準則分為甲、乙兩部分：甲部主要是個人資料，最高得分為25分，包括申請人是否為天主教徒（5分）、父親為校友（10分）、兄長現就讀該校（25分）。

至於乙部則是小四至小六的成就，分數佔更高比重，包括學術表現及操行，最高得分為50分，其他成就（如體育、朗誦、服務、表演藝術等）最高為20分；另外，成績次第最高為55分，面試表現最高為50分，而面試將以英語個別或小組形式進行，因此有意讓兒子申請該校的家長，面試前應做好準備。

