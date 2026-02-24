李偉盛 - 挑戰機遇並存　學生福祉優先｜來論

灣仔區東接港島東、西鄰中西區，穿過香港仔隊道便可直達南區，北接維多利亞港。區內亦擁有深厚的文化底蘊，不少國際及本地文藝體育活動均在區內舉行。灣仔區內學校一向善用地區文化資源和地理優勢，推展跨學科學習、服務體驗活動，豐富同學經歷，擴闊同學眼界。

隨著2026/27學年長洲官立中學（長洲官中）與灣仔區鄧肇堅維多利亞官立中學（維官中）合併，教育局決定今學年起，將長洲、坪洲及南丫島（長坪南）小學升中校網改劃入港島灣仔區，相信有關決定既在掌握過去學生升學取向同時，亦考慮到長坪南家長的關注。而在升中適齡學童人口持續下跌情況下，以上安排無疑對灣仔區內中學教育生態起積極和正面作用。

事實上，香港學齡人口結構性下降已是不爭事實，預計未來中學學位需求將持續減少。據了解，近年大部分長洲小六學生家長在考慮不同的因素後，選擇安排其子女到他區的中學升讀中一，學生如在缺乏足夠同儕為伴的環境下成長，並不利發展群育；到高中階段，學校難以提供寬廣而均衡的課程和足夠的選修科目，日後高中學生仍需以走讀方式到區外中學修讀選修科目，將有礙學習。因此，長洲官中與維官中合併是一個以學生福祉優先的決定，也是務實的做法。

長洲官立中學將與鄧肇堅維多利亞官立中學（見圖）合併。（資料圖片）

灣仔區中學向來均為升中同學提供適應課程，好讓他們及早了解學校環境，適應中學生活。歷年來亦有長坪南學生升讀區内中學，灣仔區校長和老師們已具備相當經驗，能為長坪南同學提供適切的支援和照顧，展現關愛。

方法總比困難多，在挑戰與機遇並存的狀況下，學界會以積極樂觀的態度，以學生福祉優先的專業原則，發揮各自的校本特色和優勢，好好守護和照顧每一位學生，幫助他們盡展潛能。灣仔區學校已作好準備，迎接長洲官中與維官中的合併計劃的長洲學生，以及優化校網下的長坪南學生，並會透過多方合作，善用社區資源，為學生提供更好的教育，協力培育他們開展更豐盛、更燦爛的人生。

文：灣仔區校長聯會主席、佛教黃鳳翎中學校長李偉盛

圖：長洲官立中學FB、星島圖片庫

延伸閱讀：

教育局：長洲官中獲批於下學年起 與鄧肇堅維多利亞官中合併中一及中四級

殺校｜長洲官中面臨「殺校」 離島區5間小學2026年度中一派位校網改為灣仔區