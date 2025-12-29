教育局：長洲官中獲批於下學年起 與鄧肇堅維多利亞官中合併中一及中四級
長洲官立中學早前向家長發通告，公布校方計劃與鄧肇堅維多利亞官立中學合併，合併擬於2026/27學年展開，以3年時間完成合併。教育局今日（29日）回覆《星島》查詢時表示，已仔細審視兩校的合併計劃書後，並批准由下學年起合併兩校的中一和中四級。
長洲官中於2028/29學年結束營辦
教育局表示，經仔細審視長洲官立中學與鄧肇堅維多利亞官立中學合併計劃書後，已批准由2026/27學年起合併兩校的中一和中四級。長洲官立中學將於下學年起停辦中一和中四級，並於2028/29學年結束營辦。
