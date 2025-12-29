Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局：長洲官中獲批於下學年起 與鄧肇堅維多利亞官中合併中一及中四級

教育新聞
更新時間：18:50 2025-12-29 HKT
發佈時間：18:50 2025-12-29 HKT

長洲官立中學早前向家長發通告，公布校方計劃與鄧肇堅維多利亞官立中學合併，合併擬於2026/27學年展開，以3年時間完成合併。教育局今日（29日）回覆《星島》查詢時表示，已仔細審視兩校的合併計劃書後，並批准由下學年起合併兩校的中一和中四級。

長洲官中於2028/29學年結束營辦

教育局表示，經仔細審視長洲官立中學與鄧肇堅維多利亞官立中學合併計劃書後，已批准由2026/27學年起合併兩校的中一和中四級。長洲官立中學將於下學年起停辦中一和中四級，並於2028/29學年結束營辦。

本報記者

延伸閱讀：

殺校｜長洲官中與鄧肇堅維多利亞官中合併 擬於2026/27學年展開

殺校｜長洲官中面臨「殺校」 離島區5間小學2026年度中一派位校網改為灣仔區

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
1小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
00:57
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
2小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
6小時前
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
12小時前
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
3小時前
外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮
外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
2025-12-28 16:00 HKT