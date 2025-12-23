殺校｜長洲官中面臨「殺校」 離島區5間小學2026年度中一派位校網改為灣仔區

面臨「殺校」的長洲官立中學，早前公布計劃與鄧肇堅維多利亞官立中學合併，合併擬於2026/27學年展開，以3年時間完成合併，長洲官立中學停辦後，在離島區學校就讀的小學生，其升中校網的安排引起家長關注。教育局昨晚回覆《星島》查詢時表示，局方決定由2026年度中一派位起，將位於長洲、坪洲及南丫島5間小學的中一派位升中學校網，由原本所屬的離島區校網，改為灣仔區校網。

教育局已發信通知有關小學

長洲官立中學於本學年的核准中一班級數目為一班，教育局早前公布，該校的後續發展將取決學校會否申請發展方案，以及所申請的發展方案是否獲批；而該校於今年10月發出的通告中提及，當局在考慮各方面的因素，包括學齡人口變化、官校整體發展及公帑運用等，決定與鄧肇堅維多利亞官立中學合併。合併擬於2026/27學年展開，現時的中四至中六級學生將在校內完成高中課程，中一至中三級學生在完成初中課程後，將於鄧肇堅維多利亞官立中學升讀中四，整個合併計劃將於2028/29學年完成。

當長洲官立中學停辦後，長洲島上將不設資助中學。2026年度中一派位的申請即將展開，教育局昨晚回覆本報查詢時表示，鑑於長洲官立中學的最新發展對離島區小六學生的中一派位學校選擇有所影響，教育局早前已啓動檢視離島區各小學的升中學校網的安排，聽取持份者意見。

教育局指出，在檢視離島區各小學的升中學校網時，局方的主要考慮因素包括學生的交通時間和成本、相關地區的學校選擇數目及中一學位供求情況、過往中一派位的相關數據等。在綜合考慮上述因素和各持份者的意見，並諮詢中學學位分配委員會後，教育局決定由2026年度中一派位起，將位於長洲、坪洲及南丫島5間小學的中一派位升中學校網，由原屬新界第九網、即離島區，調整至香港第二網、即灣仔區，局方已於本月19日發信通知有關小學上述的學校網調整安排。

本報記者

