親子育兒｜父親有甚麼責任？家庭與國家之間如何平衡？｜雪中送炭

「修身齊家治國平天下」——這句古語，常被視為中國傳統士大夫的座右銘。作為一名父親，同時也是教育工作者，我常在思考：如何在家庭與國家之間找到平衡？如何既能盡父親的責任，又能承擔士大夫「以天下為己任」的使命？

孔子曾言：「父母之年，不可不知也。一則以喜，一則以懼。」父親的存在不僅是陪伴，更是提醒。陪伴兩個女兒成長過程中，我深知自己不止是接送與物質供養的角色，更要在精神上為她們「搭路」，讓她們理解人情世故，學會在社會中立身行事。這份責任正是士大夫精神在家庭中的延伸。

近半年來，我的人生出現了許多未曾預料的改變。這些轉折提醒我，人生並非全由自己掌控，而是上天賦予的試煉與考驗。或許有一天，我也會像歷史人物般被後人評價，作為一位父親的得失成敗。范仲淹的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」常在我心中迴響。父親若能以天下為念，孩子自然能在耳濡目染中學會承擔。

在教育崗位上，我常以歷史故事啟發學生。曾國藩說過：「第一要有志，第二要有識，第三要有恆。」這句話提醒我，父親的責任不僅是養育，更是立德。當女兒看到父親在教育改革中堅持不懈，便能理解「責任」並非口號，而是需要付諸行動。這樣的身教，或許比任何說教都來得深刻。

網上圖片

我心目中最理想的父親典範，便是梁啟超。他不僅是近代思想家，更是慈父。他曾言：「少年智則國智，少年富則國富，少年強則國強。」這不僅是對國家的寄望，也是對子女的期許。他的身影提醒我，父親的責任不止是陪伴，更是以人格與智慧塑造下一代的靈魂。

家庭是最小的國家，國家是最大的家庭。父親若能在家庭中培養孩子的正義感與承擔精神，便是為國家培育未來的公民；士大夫若能在國家中推動教育與文化的革新，便是為千家萬戶的父母提供更好的環境。

我深知自己做不了曾國藩，但也不願與范仲淹、王安石、于謙的精神相距太遠。作為父親，我希望能在女兒心中種下責任與勇氣的種子；作為教育者，我希望能在學生心中點燃正義與承擔的火焰。在家庭與國家之間找到平衡，父親的責任才能真正圓滿。

文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

原文標題為〈父親與士大夫：家國之間的責任平衡〉。

