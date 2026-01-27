改革道路滿荊棘 校長注定孤寂？ ｜雪中送炭

自幼喜讀武俠，先是金庸，再到古龍，繼而溫瑞安、還珠樓主。眾多人物之中，最令我心折的卻是一位悲劇英雄——白雲城主葉孤城。他一生孤寂，潔白無瑕，若以今日語言來說，近乎有「政治潔癖」。然而出身與環境的限制，使他無法登上另一個巔峰，最終只能以與西門吹雪的決戰，演繹出另一種宿命。結局雖是自尋死結，卻也成就了孤城的悲劇之美。

葉孤城的身影，常令我聯想到歷史上那些改革者的命運。于謙忠直，卻束手被擒；王安石推行新法，卻在第二次任相後被皇帝遺棄；范仲淹力行變法，終究失敗被貶。他們的人生最後階段，往往不如意，甚至以悲劇收場。這些人物的孤寂，並非因為他們不夠努力，而是因為改革者的道路，注定充滿荊棘。

近年來，我在校長崗位上推動學校改革，無論是課程創新，還是制度調整，既有成功，也有失敗。過程中許多心路，難以與人分享。曾有上司提醒我，過分的「政治潔癖」與刻意不謀私利的性格，或許會令我走向悲劇。但在我心中，這或許正是宿命——改革者的孤寂，求仁得仁。

校長的崗位，本就孤寂。對我現在的處境來說，若要做到圓滿、做到極致，必須全面改革，一力承擔外界的壓力與代價。這份代價，未必比歷史上的改革者低。有人或許認為我言過其實，但這正是我幾年來的真實感受。孤寂並非因為缺乏同伴，而是因為肩上的責任，往往無法分擔。

國際形勢瞬息萬變，世界似乎回到叢林法則，大國之間的角力，牽動着教育的未來。香港作為被祖國寄予厚望的地方，教育更是社會大眾最關注的議題。作為校長，我深知這是一場人生最大的挑戰，也是最深的一門學問。如何在風雲變幻中保持初心，如何在孤寂中堅守信念，這是每一位教育者必須面對的課題。

人生得一知己，死而無憾。願在這條孤寂的路途上，每一位校長、每一位改革者，都能遇見知音。也但願我的兩個寶貝安滌，當她們若干年後翻閱青史，能看見對爸爸的是正面評價，明白這份孤寂背後的堅持，並承傳那份責任與光。

電郵：[email protected]

文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

本文標題原為〈孤城之心：校長之位，孰命其情〉。

延伸閱讀：

梁超然 - 教師的「清白」與「謀生」——教育現場的道德兩難｜雪中送炭

梁超然 - 華英雄的精神與新一代的正義火種｜雪中送炭

梁超然 - 師道如燈：從徐志摩到順安道9號｜雪中送炭