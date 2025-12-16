梁超然 - 華英雄的精神與新一代的正義火種｜雪中送炭

在我的童年記憶中，香港武俠連環圖是我心靈的重要養分。馬榮成的《中華英雄》，尤其帶給我深刻的價值啟蒙。華英雄那「天煞孤星」的宿命與孤寂，曾讓我以為「以天下為己任」的道路注定孤獨，其心境與范仲淹「先天下之憂而憂」的精神遙相呼應。

華英雄的非凡武功，正是其承擔命運的寫照。真正的轉折，在於他超越了個人的悲劇。在守護唐人街同胞、對抗黑龍會，乃至於在自由神像上與日本劍癡無敵的生死決戰中，他逐漸體悟到武學的真諦不在殺戮，而在守護。最終，他融匯畢生所學與家國情懷，悟出至高武學「中華傲訣」，昇華為民族氣節與守護蒼生的宏大意志。他的武功軌跡，從承載恩怨的「無情」，到擁抱大我的「傲訣」，完美體現了力量與責任的同步成長。他每多擔當一分責任，武學境界便攀上一層高峰。這深刻揭示：正義感與力量皆非與生俱來，而是在直面困境時一次次主動承擔後淬煉而成的品格。

今日，武俠漫畫雖已非主流，快餐娛樂與碎片資訊充斥。當「仗義相助」的樸素精神在青年文化中漸顯模糊，我們更應珍視此類故事傳承的核心價值。華英雄的旅程告訴我們，真正的強大，始於對自身命運的接納，並最終體現為對他人與社群的關懷。

作為孩子們的孺子牛，我深信正義感的栽培，必須從日常生活的細微處着手。學生若能在校園中勇於對抗霸凌、敢於伸手扶持弱者，便是在踐行「中華英雄」的精神。教育的使命，不僅在於傳授知識，更在於引導他們養成承擔的品格——在困境中不退縮，在責任前不逃避。這份勇氣與溫度，才是未來社會最珍貴的力量。

而在我心中，對兩位寶貝女兒安滌的寄寓尤為深切。願她們在人生的道路上，能感受到父親所珍視的精神火種：不以功利為先，不以冷漠為安，而是以同理心、勇氣與責任為人生的底色。願她們既能擁抱父母家人的溫柔，也能在現實中選擇擔當，成為能為他人點燈的人。

這份由武俠連環圖所點燃的關於責任與勇氣的精神火種，仍需我們用心傳遞，照亮更多年輕的心靈。華英雄的中華傲訣，不止是武功的極致，更是人生的啟示：真正的英雄，不在於無敵，而在於願意為他人承擔。

文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

