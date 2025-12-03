梁超然 - 師道如燈：從徐志摩到順安道9號｜雪中送炭

在教育界行走20餘載，甜酸苦辣、起跌高低，皆歷歷在目。回望來路，最感激的是，命運讓我遇見人生中最重要的導師。師傅不僅是我的偶像，更是照亮我教育道路的那盞明燈。

記得初出茅廬時，偶然在報章上看到某校招聘半職歷史科老師，便抱着希望投去履歷，並附上兩篇文章：一篇談梁啟超，另一篇論徐志摩之死。面試那天，校長並未追問我的學歷或經驗，而是與我深入探討為何選擇徐志摩。我年輕氣盛，侃侃而談，渾然不知坐在對面的，正是研究徐志摩的專家。

這場以徐志摩開始的緣份，開啟了我教育生涯的全新篇章。他獨具慧眼，將我置於制服團隊的開拓之位。在那段崢嶸歲月裏，我不僅發掘了自身潛能，更在紀律團隊中結識了許多影響我一生的人。他常說：「一個校長的高度，就是一間學校的高度；校長的視野有多遠，學校的發展就能走多遠。」這句話從此成為我的座右銘。

師傅的管理哲學，尤以「廣闊視野」為核心。他帶領同事認識教育界的最新趨勢，強調國際教育的融合發展，並提醒我們善用國家政策所提供的支持，讓學校能在更宏觀的格局下辦得更好。他常勉勵同事：「教育不是孤島，必須與時代並行、與世界對話。」

20年光陰荏苒，我最終也走上了校長之路。每當我面臨抉擇，總會想起他的教誨：「立德以樹人，立功以濟世，立言以啟思，此師者之不朽也。」這番對曾國藩「三不朽」的創新詮釋，恰如其分地定義了師道的真諦——不僅是知識的傳承，更是人格與胸懷的啟迪。

如今，我深願在人生旅途上，師傅能繼續對我嚴格教導，使我在滿途風雨中保持清醒，不斷向更好的自己進發。同時也寄望我的兩個寶貝安滌，將來能遇上如此明師，得其指點與扶持。因為我深知，真正的師道，是生命影響生命的藝術，是靈魂喚醒靈魂的修行。

陳偉佳校長——這位我最尊敬、最崇拜的師傅，不僅是我教育人生中最珍貴的遇見，更以他的身教言傳，讓我真正理解「師道」二字的千鈞之重。這份師徒情緣，如徐志摩詩中所說，是那「偶然」交會時互放的光亮，卻照亮了我一生的教育征程。

電郵：[email protected]

文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

